Российские танкисты из Абхазии прошли подготовку в Адыгее

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Проверку боевой подготовки прошли танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии на полигоне "Майкоп", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев в четверг 25 октября.
Средняя дальность до целей составляла три километра. Мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, появлялись всего на 60 секунд, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки. Коэффициент точности попадания в цели составил 100%.
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В сообщении также говорится, что навыки подразделений базы проверяли офицеры штаба Южного военного округа. Всего в учениях приняли участие около четырех тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.