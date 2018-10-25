Российские танкисты из Абхазии прошли подготовку в Адыгее

Всего в учениях на полигоне "Майкоп" в Адыгее приняли участие около четырех тысяч российских военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Проверку боевой подготовки прошли танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии на полигоне "Майкоп", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев в четверг 25 октября.

"В ходе сдачи экзамена по огневой подготовке в дневное и ночное время личный состав выполнил боевые стрельбы из орудий танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Также военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберного пулемета "Корд", установленного на бронемашине", — проинформировал Астафьев.

Средняя дальность до целей составляла три километра. Мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, появлялись всего на 60 секунд, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки. Коэффициент точности попадания в цели составил 100%.

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В сообщении также говорится, что навыки подразделений базы проверяли офицеры штаба Южного военного округа. Всего в учениях приняли участие около четырех тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.