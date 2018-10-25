Бондаренко рассказал, как отразил пенальти в финале Кубка Абхазии: помогло чутье

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вратарь футбольной команды "Гагра" Алексей Бондаренко в интервью Sputnik рассказал, что отбить решающий послематчевый пенальти в финальном матче Кубка Абхазии по футболу ему помогло чутье.

Бондаренко не только отбил решающий пенальти в свои ворота, но и забил пятый гол своей команды в ворота "Нарта".

"Финалы не могут быть неупорными, может быть, не такими зрелищными и результативными, но любому финалу не занимать упорства. То, что может быть дополнительное время, никто не исключал, мы все настраивались играть до конца", — добавил он.

После первого тайма финального матча футболисты "Гагры" вели в счете 2:0, однако во второй половине матча сухумская команда сумела сравнять счет 2:2.

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"Когда ты ведешь в счете, тем более с такой серьезной командой, как "Нарт", нужно до конца соблюдать концентрацию, где-то чуть-чуть повезло "Нарту", где-то не хватило нам концентрации в какой-то момент. Череда этих последствий приводит к тому, что команда сравнивает счет", — отметил Бондаренко.

Ведя в счете 2:0, "Гагра" больше уделяла внимание обороне, что в конечном итоге привело к тому, что "Нарт" сравнял счет, рассказал вратарь.

Встреча "Нарта" и "Гагры" в основное время закончилось вничью 2:2, затем судья назначил дополнительное время — два тайма по 15 минут, которые также не выявили победителя, предстояла серия послематчевых пенальти.

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В послематчевых пенальти "Гагра" забила пять мячей, на это "Нарт" ответил только четырьмя точными ударами. Последний пятый мяч в ворота "Нарта" забил вратарь "Гагры" Алексей Бондаренко, он же отбил пенальти, тем самым обеспечив победу своей команде.