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Гражданина Абхазии задержали на границе с наркотиками

CC0
В Абхазии
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Мужчина был задержан на российско-абхазской границе сотрудниками Погрануправления в среду 24 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Мужчина, пытавшийся провезти наркотические средства из России в Абхазию, был задержан на автомобильном пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Наркотики в пакетиках
© Fotolia / Africa Studio
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Во время досмотра у 32-летнего мужчины обнаружили в кармане брюк два прозрачных свертка с порошкообразным веществом. Сотрудники Погрануправления передали найденное в экспертно-криминалистический отдела МВД Сочи для проведения химической экспертизы.

"Экспертиза подтвердила, что найденное у гражданина вещество действительно является сильнодействующим наркотическим средством — N-метилэфедрон. Общий вес содержимого составил 0,65 грамма", — говорится в сообщении.

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Собранные материалы переданы в следственный отдел УВД Сочи для возбуждения уголовного дела.

Теги:
наркоторговля, наркозависимость, Пограничное управление ФСБ РФ, Абхазия, Россия


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