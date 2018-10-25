Гражданина Абхазии задержали на границе с наркотиками

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Мужчина, пытавшийся провезти наркотические средства из России в Абхазию, был задержан на автомобильном пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
"Экспертиза подтвердила, что найденное у гражданина вещество действительно является сильнодействующим наркотическим средством — N-метилэфедрон. Общий вес содержимого составил 0,65 грамма", — говорится в сообщении.
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Собранные материалы переданы в следственный отдел УВД Сочи для возбуждения уголовного дела.