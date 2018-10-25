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Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы

МЧС Абхазии готово помочь в устранении последствий стихии в Сочи

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Непогода в Сочи, Туапсе и Адлере привела к затоплению дорог, камнепадам и сходу селей, остановлено движение на федеральной трассе и железнодорожное сообщение.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии готово отправить в Сочи спасательную технику и персонал, а также помочь пострадавшим, сообщил Sputnik глава ведомства Лев Квициния.

"Мы написали письмо на имя министра по чрезвычайным ситуациям России, а также  разговаривали с представителями службы в Сочи о том, что готовы выдвинуться на помощь по ликвидации чрезвычайной ситуации по Краснодарскому краю", — отметил министр.

По словам Квициния, из Абхазии в Сочи готовы отправить спасательную технику и отряды.

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"Свыше 50 бойцов МЧС готовы оказать содействие в этой чрезвычайной ситуации. Мы готовы отправить аварийно-спасательную машину, автоцистерны, кареты скорой помощи и насосы для откачки воды. Сейчас мы находимся в режиме ожидания команды от коллег и при необходимости готовы выехать в течение часа ", — сказал министр.

В Абхазии также готовы принять и разместить людей, пострадавших от последствий шторма и ливневых дождей в Краснодарском крае.

Непогода в Сочи, Адлерском и Хостинском районе привела к затоплению дорог, сходу селей и камнепадам. Из-за продолжительных ливневых дождей были затоплены участки дорог, а также остановлено движение автомобилей и смыты мосты.

Утром в четверг в Хосте был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста. Зафиксированы случаи падения деревьев. Вода подтопила около десяти домовладений, территорию и первый этаж городской больницы №3. Устраняются последствия сошедшего селя с Сухумского шоссе.

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Выше неблагоприятных отметок поднялась река Херота, что привело к подтоплению дворовых территорий многоквартирных домов на улице Банановой и частных домовладений на улице Каспийской. Отмечены многочисленные случаи камнепадов и схода небольших селей на проселочные дороги, ведутся работы по расчистке. При этом автодорожное сообщение с сельскими округами не прервано.

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь случаев подтоплений не отмечено, поваленные деревья к раннему утру распилены и вывезены, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.

В Туапсе задержано 11  рейсов из-за подтопления и разрушения железнодорожных путей. Кроме того, в районе сочинского поселка Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, из-за чего движение на федеральной трассе остановлено.

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Власти объявили о восстановлении движения по мосту через реку Макопсе в течение двух дней.

Теги:
помощь, МЧС Абхазии, Лев Квициния, Россия, Абхазия


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