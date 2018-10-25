По подоконники: смотрите видео наводнения в Сочи

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В Хостинском районе подтопило городскую больницу №3, сообщает Кубань24.
Очевидцы засняли затопление больницы на камеру.
"25 октября. Хостинскую больницу затопило по подоконники", — комментирует происходящее автор видео.
На кадрах виден огромный поток воды, затопивший первый этаж здания больницы.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. В Туапсе задержано 11 рейсов из-за подтопления и разрушения железнодорожных путей.
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Кроме того, в районе сочинского поселка Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, из-за чего движение на федеральной трассе остановлено.