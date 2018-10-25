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По подоконники: смотрите видео наводнения в Сочи

© Фото: скриншот: Instagram/dtpsoch
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В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за выпадения обильных осадков 25 октября в Хостинском районе поднялся уровень рек Хоста и Кудепста, что привело к подтоплению зданий.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В Хостинском районе подтопило городскую больницу №3, сообщает Кубань24.

Очевидцы засняли затопление больницы на камеру.

"25 октября. Хостинскую больницу затопило по подоконники", —  комментирует происходящее автор видео.

На кадрах виден огромный поток воды, затопивший первый этаж здания больницы.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. В Туапсе задержано 11  рейсов из-за подтопления и разрушения железнодорожных путей.

Жуткие кадры из Туапсе: фуру смыло мощным потоком воды>>

Кроме того, в районе сочинского поселка Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, из-за чего движение на федеральной трассе остановлено.

Теги:
наводнение, потоп, Сочи, Россия


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