По подоконники: смотрите видео наводнения в Сочи

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за выпадения обильных осадков 25 октября в Хостинском районе поднялся уровень рек Хоста и Кудепста, что привело к подтоплению зданий.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В Хостинском районе подтопило городскую больницу №3, сообщает Кубань24.

Очевидцы засняли затопление больницы на камеру.

"25 октября. Хостинскую больницу затопило по подоконники", — комментирует происходящее автор видео.

На кадрах виден огромный поток воды, затопивший первый этаж здания больницы.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. В Туапсе задержано 11 рейсов из-за подтопления и разрушения железнодорожных путей.

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Кроме того, в районе сочинского поселка Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, из-за чего движение на федеральной трассе остановлено.