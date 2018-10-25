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Гастроли РУСДРАМа

Труппа РУСДРАМа не может вернуться в Абхазию

© Фото: Facebook/Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера
В Абхазии
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Русский драмтеатр имени Искандера с гастролями находился в Адыгее 24 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Труппа РУСДРАМа не может вернуться в Абхазию из-за парализованного в результате стихии движения на федеральной трассе в Сочи, сообщил Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

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Русский драмтеатр имени Искандера находился с гастролями в Адыгее. Но по дороге обратно в Абхазию автобус с актерами встал в автомобильный затор в районе поселка Магри.

"Здесь образовалась пробка, которая продолжается вплоть до Лазаревского. Там на Шеспи смыло мост. К сожалению, других вариантов выбраться отсюда нет. Я звонил в информационную службу РЖД мне сообщили, что есть движение поездов. Мы приехали туда, но на месте узнали, что движение остановлено", – сказал Хинтба.

Коллектив театра вернулся в Шепси, где сняли номера в гостевом доме. По словам гендиректора, в гостинице нет воды, но электричество есть.

Несмотря на незапланированный отпуск, коллективу РУСДРАМа не приходится скучать, актеры успели посетить местные магазины.

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"Мы недавно были в магазинах, там закончился хлеб, но все остальное, слава богу, есть. В любом случае запаса в магазинах хватит на несколько дней. Мы коллектив дружный, такие моменты нас делают только более сплоченными. Мы ценим, что едем коллективом. Сейчас будем все вместе ужинать. Мы прекрасно чувствуем себя в компании друг друга», – признался Хинтба.

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Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок федеральной трассы.

Движение по мосту через реку Макопсе рассчитывают восстановить в течение 48 часов.

Теги:
наводнение, гастроли, потоп, РУСДРАМ, Ираклий Хинтба, Абхазия


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