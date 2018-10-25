СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Труппа РУСДРАМа не может вернуться в Абхазию из-за парализованного в результате стихии движения на федеральной трассе в Сочи, сообщил Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.
"Здесь образовалась пробка, которая продолжается вплоть до Лазаревского. Там на Шеспи смыло мост. К сожалению, других вариантов выбраться отсюда нет. Я звонил в информационную службу РЖД мне сообщили, что есть движение поездов. Мы приехали туда, но на месте узнали, что движение остановлено", – сказал Хинтба.
Коллектив театра вернулся в Шепси, где сняли номера в гостевом доме. По словам гендиректора, в гостинице нет воды, но электричество есть.
Несмотря на незапланированный отпуск, коллективу РУСДРАМа не приходится скучать, актеры успели посетить местные магазины.
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Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок федеральной трассы.
Движение по мосту через реку Макопсе рассчитывают восстановить в течение 48 часов.