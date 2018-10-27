Абхазский с картинками: вышла "Моя первая книга" для самых маленьких

В День абхазского языка, который ежегодно отмечается 27 октября, руководитель студии иллюстрации и графического дизайна "Нука-студия" Виктория Бганба рассказала Sputnik о том, почему решила издать книгу иллюстраций на абхазском языке для самых маленьких детей "Моя первая книга".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Книжка для самых маленьких © Sputnik Бадри Есиава Детская литература в Абхазии есть, но книг нет: современный парадокс

Идея выпустить книгу для детей у Виктории Бганба появилась около двух с половиной лет назад. Она начала интересоваться детской литературой на абхазском языке после того как сама стала мамой, и выяснилось, что в республике ее очень мало.

Пришлось покупать детские иллюстрированные книги на русском языке и читать их ребенку, синхронно переводя содержание на абхазский язык.

"Даже мне, знающей абхазский язык, было трудно синхронно переводить, нужно было предварительно подготовиться. Тогда и возникла мысль о том, что есть необходимость в детской книжке с иллюстрациями именно для самых маленьких, которые только начинают знакомиться с окружающим миром", — говорит Виктория.

У автора детской книжки много подруг, которые также любят читать своим детям, однако сталкиваются с некоторыми языковыми проблемами. Как объясняет Виктория, многие говорят на бытовом уровне, могут изъясняться, но с обозначением конкретных предметов, объектов окружающей среды или чего-то абстрактного возникают проблемы.

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Виктория Бганба решила издать такую книгу, с помощью которой родителям будет легко знакомить ребенка с окружающей средой: все картинки надписаны словами на абхазском языке.

"Это не пособие, не учебник, а подсказки в помощь детям и маме, чтобы было проще самостоятельно сочинять сюжет и рассказывать своему ребенку", — поясняет автор.

К тому же, по словам Виктории, именно картинки интересуют ребенка до трех лет.

Эскизы иллюстратора Ольги Бадулиной для издания "Моя первая книга" предоставлено Викторией Бганба

Эскизы иллюстратора Ольги Бадулиной для издания "Моя первая книга" предоставлено Викторией Бганба

Эскизы иллюстратора Ольги Бадулиной для издания "Моя первая книга" предоставлено Викторией Бганба 1 / 3 предоставлено Викторией Бганба Эскизы иллюстратора Ольги Бадулиной для издания "Моя первая книга"

"Дети не могут долго сидеть и слушать длинные тексты, но они очень любознательные. Многие родители думают, что их дети не хотят читать, но, может быть, книги они подбирают не так, потому что до года детям нужны яркие иллюстрации, не перегруженные информативно, так как ребенок быстро устает, когда в изображении много деталей", — заметила она.

"Моя первая книга" задумана так, чтобы ребенок по картинкам мог учить предметы, названия животных, цветов, и при этом фантазия родителей не ограничена, они могут придумывать собственные сюжеты, облегчающие запоминание.

Работа над книгой была начата год назад, разработка длилась два месяца, еще один месяц ушел на поиск подходящего иллюстратора, которой стала Ольга Бадулина из Санкт-Петербурга, рассказала автор.

Первоначальные эскизы Виктория выполнила сама, так как точно знала, какой видит книгу. Она наметила композицию, основных персонажей, их характеры, наполнение и текстовую часть. Подготовленные композиции направились на проработку иллюстратору.

© Sputnik / Илона Хварцкия Виктория Бганба

"Ольга никогда не бывала в Абхазии, но мне понравился ее стиль работы, она рисует акварелью. Принято считать, что техника акварельного письма предполагает сдержанную цветовую гамму, но у нее очень яркие и сочные картинки и персонажи, которые отлично подошли для нашей аудитории, то есть маленьким детям", — подчеркнула она.

Где приобрести книжку

Приобрести книжку иллюстраций для детей можно в нескольких местах в республике.

"Маме очень сложно выбираться куда-то далеко, особенно в будние дни. Мы очень постарались представить нашу книжку в Сухуме в нескольких местах, она есть и в центре города, и в Новом районе, и на Турбазе, а также книгу можно купить в Гагре и Пицунде, в Гудауте появится скоро", — рассказала она.

Что дальше

По словам автора, многие покупают не по одному экземпляру, а сразу несколько и спрашивают когда выйдет следующая книжка. Такой спрос заставил Викторию уже начать работу над новым изданием.

"Наши покупатели очень активные, прочитав книгу, они пишут комментарии, как их ребенок отреагировал. Часто присылают видео, и я вижу, как мама с ребенком работают с книжкой, это помогает понять, что делать дальше", — поделилась Бганба.

Иллюстрациями следующего издания будет также заниматься Ольга Бадулина, потому что многие читатели положительно отозвались о ее рисунках. К тому же, как отметила Виктория, питерский иллюстратор очень чутко отнеслась к работе, трепетно вносила правки, чтобы учесть в книге все нюансы, присущие Абхазии и абхазам.

Автор книги обратила внимание на то, что многие рисунки носят национальный характер, например, апацха, ограждения и многое другое.

"Например, вот эти домики, я фотографировала в деревне и отправляла иллюстратору. Также все деревья, фрукты, растения – это все, что можно встретить у нас, все, что знакомо ребенку, живущему в Абхазии", — показала Виктория рисунки, перелистывая книгу.

Разворот книжки

Виктория Бганба подчеркнула, что все слова и надписи к иллюстрациям были согласованы и проверены языковедом. Проверка эксперта была принципиальной для автора "Моей первой книги", потому что в абхазском языке есть разные варианты одного и того же слова.

© Sputnik Томас Тхайцук Научить родному: вопросы на русском о судьбе абхазского

Абхазский язык — один из древнейших языков мира. Его оформление в самостоятельный началось в недрах праабхазо-адыгского языка, после распада которого абхазский развивается самостоятельно. По мере развития древнеабхазский язык дробился на множество диалектов, представлявших язык родственных племен.

В первых веках новой эры устанавливается единство древнеабхазского языка. Это единство обусловлено объединением в княжества, а затем в единое феодальное государство, что, безусловно, способствовало формированию древней абхазской народности, развитию надплеменного языка, устной народной поэзии, возникновению официально-деловой речи, используемой при решении межплеменных, межфеодальных, а затем государственных вопросов и в судопроизводстве.

Алфавит абхазского языка состоит из 64 букв (56 согласных, 6 гласных звуков, а также двух других букв – мягкого знака и знака лабиализации). В нем два диалекта: абжуйский (литературный) и бзыпский.