Спектакль, выставка и лекции: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 29 октября по 4 ноября.

Культурная неделя ненасыщенная, но тем не менее будет куда сходить.

ЦВЗ

С 29 октября по 1 ноября в ЦВЗ Сухума продолжается выставка адыгейского художника Нурбия Ловпаче. Автор представит работы в жанре живописи и графики. Картины художника через образы и пейзажи рассказывают об истории, этнографии и археологии народов Кавказа.

© Sputnik Выставка адыгского художника Нурбия Ловпаче в ЦВЗ

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба

В Абхазском драмтеатре 30 октября в 19: 00 покажут спектакль "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Пешком"

SKLAD

Культурная площадка SKLAD и ассоциация городских культурных инициатив "Оберлихт" из Кишинева организует творческий курс "Город + искусство".

Две лекции преподавателей Цюрихского университета состоятся 30 октября в 18:30. Лекторы расскажут о направлениях преподавания современного искусства в Цюрихском университете.

31 октября в 18:30 лекции проведут Владимир Ус из Кишинева, который расскажет о культурных инициативах организации "Оберлихт" в Кишиневе, и Адгур Дзидзария.

1 ноября в 18:30 Мадина Чкотуа проведет лекцию "Изменения городского пространства Сухума", Дагмар Райхерт из Цюриха — "Искусство и политика в Швейцарии".