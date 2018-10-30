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Кабинет министров республики Абхазия

Кабмин Абхазии утвердил проект бюджета на 2019 год

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел заседание Кабинета Министров республики во вторник 30 октября.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Проект Республиканского бюджета Абхазии на 2019 год единогласно принят Кабинетом Министров республики во вторник 30 октября, передает с места события корреспондент Sputnik.

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Документ представил министр финансов Джансух Нанба. Он также ознакомил с основными параметрами госбюджета на 2019 год, общий объем которого составит 9 миллиардов 675 миллионов 376 тысяч рублей. Прогнозируемый дефицит составит 143 миллиона 696 тысяч рублей.

Доходная часть республиканского бюджета прогнозируется на уровне 7 миллиардов 575 миллионов рублей. Из них 2 миллиарда 778 тысяч рублей — финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии.

Несмотря на то, что планируемый доход этого бюджета в сравнении с 2018 годом составит на 25 миллионов рублей больше, прогнозируемый дефицит — 121 миллион 196 тысяч рублей.

Теги:
бюджет, Кабинет Министров Абхазии, Валерий Бганба, Абхазия


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