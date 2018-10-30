Яд для долгоносика: как спасают пальмы Сухума

О том, как в Сухуме правительственная комиссия по борьбе с вредителями справляется с пальмовым долгоносиком и какие улицы Сухума обработают пестицидами, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Подъемный кран, люди в белых спецкостюмах с пятилитровыми контейнерами и длинной пластиковой трубой. Так с 11 утра 30 октября началась борьба с пальмовым долгоносиком на проспекте Леона в Сухуме. Ранее в Госкомитете по экологии и охране природы говорили, что на этой улице срубят семь пальм. Но экологов не покидает надежда, что можно спасти пальмы. Поэтому они обрабатывают даже пораженные пальмы, которые уже опустили ветки и начинают высыхать.

"В городе уже было срублено до 10 пальм. Мы сейчас введем необходимое количество пестицидов, чтобы посмотреть, можно ли спасти пальму", – объяснил председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Акция по спасению пальм носит тотальный характер. Обрабатываться будут все крупноствольные пальмы независимо от того, поражены они долгоносиком или нет. А их, по словам Читанава, более двух тысяч.

В лечении пальм экологи Абхазии применяют общемировую практику. Препараты были согласованы со специалистами. Это в основном пиретроидный инсектицид "Карачар", который разбавляется водой. На одну пальму уходит десять литров вещества.

Единственное, на что сетует главный эколог страны, – нехватка пестицидов.

"На сегодняшний день мы собрали препараты из всех запасов, которые имелись у различных ведомств, и с их помощью ведем обработку в Сухуме. Часть пестицидов передали в Гагру, потому что там ситуация тяжелая", – рассказал Савелий Читанава.

"Элитные" деревья

Работа по борьбе с вредителем выпадет не только на долю экологов, но и частников.

"Многие элитные пальмы произрастают на частных территориях. Мы, наверное, будем обязывать владельцев заведений лечить деревья", – отметил Читанава.

До наступления холодов Госкомитет по экологии и охране природы планирует провести профилактические работы на проспекте Леона, на улице Аидгылара и в парке Славы. Савелий Читанава уверен, профилактические меры дадут положительный результат.

Профилактические меры собираются продолжить уже в апреле с периодичностью раз в два месяца. В планах у Госкомитета по экологии и охране природы создать организацию, которая постоянно занималась бы мониторингом и борьбой с пальмовым долгоносиком.

"Это не субботник. Одноразовой акцией ничего не сделать. Нужен системный подход. Возможно, нужно создать организацию, которая финансировалась бы. Нужно зарезервировать в бюджете средства, снабдить необходимой техникой, ресурсами, чтобы постоянно велись и мониторинг, и профилактика", – добавил Читанава.

Читанава о лечении пальм в Абхазии: это не субботник, нужна финподпитка государства>>

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Научные сотрудники не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.