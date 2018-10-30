Фестиваль Дружбы народов пройдет в Абхазии

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фестиваль дружбы народов пройдет в Сухуме в пятницу 2 ноября, сообщила Sputnik сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Софья Кольцова.

"В первую очередь этот фестиваль посвящен консолидации и дружбе всех народов, проживающих на территории Абхазии. Это и армяне, и греки, и русские и многие другие представители национальностей. Мероприятие нацелено на то, чтобы показать многонациональную культуру Абхазии", — отметила Кольцова.

По словам председателя Союза российских соотечественников в Абхазии Анны Калягиной, в этом году фестиваль пройдет в новом формате. Начнется он с осеннего арт-маркета.

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"Осенняя ярмарка – очень креативное мероприятие. В рамках арт-маркета будут представлены работы мастеров из Абхазии и России, а также в фестивале примут участие представители различных диаспор Абхазии и репатрианты из Турции и Сирии", – рассказала она.

Выставить свои работы на ярмарке может любой желающий. В этом году участие в ней бесплатное, но для этого необходимо успеть подать заявку до 1 ноября.

Второй частью фестиваля станет концерт, который начнется в столице на площади у Абхазского драмтеатра в 15:00.

"Программа концерта разнообразная. Особое внимание мы уделили детям, у которых в это время каникулы. Для них актеры из Сочи покажут сказку, а потом начнется творческая часть, где детские коллективы будут петь, и танцевать. Также в программе различные конкурсы. Словом, должно быть весело и интересно", — добавила Калягина.

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Фестиваль Дружбы народов приурочен ко Дню народного единства России.