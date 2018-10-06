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Денис Арухаа
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Арухаа о фестивале адыгской культуры: это был праздник музыки

Радио
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Руководитель Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария в эфире радио Sputnik рассказал, что выступление на фестивале адыгской культуры в Майкопе прошло успешно и вызвало интерес у публики.

"Наш коллектив был  удостоен звания лауреата первой степени. Председатель жюри нас похвалил. Мы поехали не завоевывать места, хотели поучаствовать в фестивале. Мы получили удовольствие, это огромный опыт. Было много коллективов, послушали произведения в новых аранжировках. Для нас это был праздник музыки. Нашему коллективу нет и двух лет и это наше первое выступление за пределами Абхазии. Рады, что оно состоялось у наших братьев. Буквально диаспоры из всех стран подходили к нам после концерта и спрашивали, как можно нас пригласить, организовать наш сольный концерт у себя. На гала-концерте у нас было нетрадиционное исполнение. Это очень им понравилось. Если мы сможем решить финансовые трудности, хотелось бы поездить. Такие поездки коллектив сплачивают, и нам хочется показать,  на что мы способны.
Диаспоры были из Израиля, руководитель данной группы долго не отходил, приглашал нас к себе, были также из Германии, Иордании, Сирии", — рассказал Арухаа. 

Арухаа о фестивале адыгской культуры: абхазское творчество удивило зарубежные диаспоры>>

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был удостоен звания лауреата первой степени  на VIII Международном фестивале адыгской культуры в Майкопе. Фестиваль проходил со 2 по 6 октября в рамках празднования 27-летия Республики Адыгея.

Теги:
фестиваль, Республика Адыгея, Абхазия


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