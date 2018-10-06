Арухаа о фестивале адыгской культуры: это был праздник музыки

"Наш коллектив был удостоен звания лауреата первой степени. Председатель жюри нас похвалил. Мы поехали не завоевывать места, хотели поучаствовать в фестивале. Мы получили удовольствие, это огромный опыт. Было много коллективов, послушали произведения в новых аранжировках. Для нас это был праздник музыки. Нашему коллективу нет и двух лет и это наше первое выступление за пределами Абхазии. Рады, что оно состоялось у наших братьев. Буквально диаспоры из всех стран подходили к нам после концерта и спрашивали, как можно нас пригласить, организовать наш сольный концерт у себя. На гала-концерте у нас было нетрадиционное исполнение. Это очень им понравилось. Если мы сможем решить финансовые трудности, хотелось бы поездить. Такие поездки коллектив сплачивают, и нам хочется показать, на что мы способны.

Диаспоры были из Израиля, руководитель данной группы долго не отходил, приглашал нас к себе, были также из Германии, Иордании, Сирии", — рассказал Арухаа.

Арухаа о фестивале адыгской культуры: абхазское творчество удивило зарубежные диаспоры>>

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был удостоен звания лауреата первой степени на VIII Международном фестивале адыгской культуры в Майкопе. Фестиваль проходил со 2 по 6 октября в рамках празднования 27-летия Республики Адыгея.