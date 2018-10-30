Прямые выборы мэров: специалисты взвесили "за" и "против"

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 25 октября проголосовали за проведение референдума, посвященного прямым выборам главы администрации столицы. Вопрос на волеизъявлении будет звучать так: "Вы за выборы главы администрации города Сухум путем прямого волеизъявления граждан, постоянно проживающих на территории города Сухум?".

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Новый подход

Юрист Олег Папаскири в интервью на радио Sputnik положительно оценил решение депутатов Сухумского городского Собрания по проведению референдума. По его мнению, если вопрос прямых выборов мэра будет решен положительно, то город будет более эффективно развиваться.

"Мне нравится такой подход, и в своих мыслях я не одинок, я общался с коллегами и друзьями, большинство из них поддерживает эту идею. Опыт многих стран показывает, что избрание мэра может стать сильным импульсом и толчком к развитию города в новом формате и с новой скоростью", — говорит он.

Избрание главы администрации Сухума может пойти на пользу для климата в обществе в целом и для изменения отношения жителей к власти, считает эксперт.

"Потому что если горожанин избирает президента и депутата Парламента, то почему бы ему не выбирать мэра своего города, это вполне логично, и с этим трудно спорить", — говорит Олег Папаскири.

Юрист считает, что жители столицы Абхазии готовы к новой инициативе, так как этот вопрос возник в Сухумском городском Собрании, где представлены депутаты, избранные горожанами.

"Соответственно через Горсобрание они и озвучили свою идею публично, поэтому нет сомнений в том, что сухумчане желают прямых выборов мэра столицы", — говорит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выбирать или назначать мэра столицы: сухумчане выскажутся на референдуме

Комментируя мнение в обществе, связанное с тем, что выборы мэра будут способствовать дополнительному напряжению, как при выборах президента и депутатов Парламента, эксперт заметил, что при выборах главы государства напряжение в обществе высокое, потому что на нем в том числе лежит обязанность в назначении глав городов и районов.

"Выбирая президента, мы имеем в виду, что он еще выбирает глав городов и районов, то есть сумма ответственности в кадровых вопросах велика, и поэтому велик накал страстей. А если мы будем знать, что выборы мэра будут проходить отдельно, то, может быть, будет меньше споров", — подчеркнул юрист.

Эксперт отметил, что отдельного закона о проведении местного референдума не существует.

"Есть закон о всенародном голосовании, но это референдум в масштабах всей страны, по нему есть подробное описание процедуры, его инициирование, проведение и подведение итогов. Понятие о проведении местного референдума содержится в другом законе и ограничено всего одной статьей, где сказано, что по самым важным вопросам может проводиться референдум", — сказал Папаскири.

Решение о проведении местного референдума принимается органами местного самоуправления так же, как и в Сухумском городском Собрании.

"Дальше сказано, что организация и проведение референдума определяется законом, но каким законом, об общем референдуме или специальным законом, не сказано. Но если иметь цель и желание провести референдум, то в плане процедурных вопросов вполне можно руководствоваться законом о референдуме", — подчеркнул он.

Если отсутствие специального закона о проведении местного референдума не может стать преградой для его проведения, то затруднит применение его итогов.

"Будет ли он иметь силу обязательную или рекомендательную. Если говорить об итогах всенародного референдума, там есть свой статус, они носят рекомендательный характер. Решения, принятые по итогам местного референдума, они обязательны для местных органов власти, для граждан, учреждений и прочее. Но это вопрос более локального характера. Данный вопрос, который ставится на повестку дня, он по факту масштабнее, вплоть до того, что потребует определенных изменений в Конституции", — отмечает Олег Папаскири.

Изменения назрели

Высказывая свое мнение о решении депутатов Сухумского городского Собрания провести референдум по прямым выборам мэра столицы, политолог Далила Пилия заметила, что согласно Конституции Абхазии, руководителей местного самоуправления назначает президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Некоторые итоги независимого развития Абхазии

"Но даже в самых развитых странах мира изменения в Конституцию не вносят наспех. Конституции Соединенных штатов Америки 200 лет, но они внесли очень мало изменений в нее", — сказала она.

Вопрос, связанный с органами местного самоуправления нашел свое отражение в Конституции с учетом той ситуации, которая была при ее написании, заметила Далила Пилия.

"Но с момента окончания Отечественной войны прошло 25 лет, и опыт нам показывает, что вопрос, поднятый депутатами Сухумского народного Собрания, назрел давно. Давайте посмотрим на международную практику, недавно избрали Сергея Собянина в мэры Москвы, такие выборы проходят по всей России", — подчеркнула политолог.

По ее мнению, выборы мэра должны проходить не только в столице Абхазии, но во всех других городах.

"Мы знаем, что люди порой проявляют недовольство назначенным президентом главой местного самоуправления. Избрание будет способствовать более конструктивной работе глав городов и районов совместно с их избирателями", — сказала Далила Пилия.

Если на референдуме граждане Сухума проголосуют за проведение прямых выборов мэра столицы, сказал юрист Олег Папаскири, то в интересах власти ее эффективно и оперативно реализовать.

"Ведь власть для народа, и если народ выразил такую волю по закону, то имеет смысл максимально оперативно присмотреться. Итоги референдума — это выражение некой идеи, а дальше требуется ее правовое оформление в виде закона, инструкций, положений и самое главное — поправки в Конституцию. Это может занять некоторое время, возможно до полугода", — сказал юрист.

Инициатива о проведении референдума в Сухуме выявила правовой пробел, и нужно создать специальный закон, посвященный проведению местного волеизъявления, считает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пилия: необходимо расширить полномочия депутатов городского Собрания

"Этот закон четко определял бы сроки, условия реализации таких референдумов. Раньше появлялись инициативы по проведению местного референдума, но ни разу не проводились", — отметил эксперт.Проведение референдума в столице не будет распространяться на другие районы республики, сказал Папаскири.

"Но если такие идеи будут в каждом районе, то можно провести общереспубликанский референдум. Пока это носит локальный характер, может быть, в других регионах нет такой идеи, может, их устраивает все как есть", — подчеркнул юрист.

В международной практике прямые выборы мэра показывают, что дистанция между главой города и гражданином сокращается.

"То есть сегодня связь идет через президента, мы его избираем, потом Собрание, то есть человек напрямую не влияет на этот вопрос. Да, он избрал президента, потом Собрание, но при выборе президента мы еще не знаем, кто будет мэром", — заметил он.

С президентом или же с депутатами Парламента жители столицы встречаются нечасто, свои насущные проблемы они решают при помощи главы администрации.

"Потом, мне было бы интересно послушать дебаты кандидатов в мэры, это было бы здорово, потому что мы видели бы разные взгляды, разные подходы, и программы этих людей были бы нам понятны", — отмечает Олег Папаскири.

При выборе мэра в мире есть разные подходы, к примеру, в Москве голосовать за руководителя столицы могут имеющие прописку в городе.

"Есть другой подход, согласно которому все лица, которые проживают в городе, — это больше применяется в Европе. Я считаю, что второй вариант более справедлив, потому что человек может не иметь прописку, но по факту, ты житель города, пользуешься услугами, платишь налоги и поэтому имеешь право требовать комфортную жизнь", — сказал он.

"В условиях Абхазии лучше, если выбирать мэра столицы будут те, кто прописан в Сухуме, потому что выбор будет более понятным, и его менее будут оспаривать", — считает юрист.

Какие могут быть минусы

Глава администрации Галского района Тимур Надарая рассказал, что инициатива расширения полномочий местного самоуправления появилась еще несколько лет назад.

"Парламент принял новый закон, который расширяет полномочия местных органов самоуправления. И тогда поднимался вопрос о проведении прямых выборов глав местного самоуправления", — заметил Надарая.

Прямые выборы мэров – это демократическая форма, однако есть страны, которые не могут проводить подобные волеизъявления.

Опрос Как выбирать или назначать главу администрации Сухума? Только жители города должны избирать мэра Сухума 84.8% (262)

Мэра должен назначать президент 8.4% (26)

Горсобрание самостоятельно должно избирать мэра из числа депутатов 1.3% (4)

Народное Собрание должно утверждать кандидатуру мэра по представлению президента Абхазии 4.9% (15)

Не имеет значения 0.6% (2) Проголосовали: 309 Все опросы Только жители города должны избирать мэра Сухума

Мэра должен назначать президент

Горсобрание самостоятельно должно избирать мэра из числа депутатов

Народное Собрание должно утверждать кандидатуру мэра по представлению президента Абхазии

Не имеет значения Результаты Все опросы

"К примеру, в России есть прямые выборы мэров Москвы, Пензы и так далее, но прямых выборов нет в республиках Северного Кавказа, почему? Потому что считается, что прямые выборы могут помешать стабильности.Недавно избрали Сергея Собянина мэром Москвы, но через какое-то время президент России может его уволить из-за утраты доверия, понадобятся новые выборы и в Москве они могут пройти в спокойной обстановке. Но, к примеру, в Чечне или Ингушетии это может привести к нестабильной ситуации, поэтому там мэров избирает Парламент", — говорит глава Галского района.

В случае если сухумчане получат возможность самостоятельно выбирать мэра, то и у жителей других районов может возникнуть подобное желание.

"Если жители Сухума получат возможность выбирать мэра, то завтра придут гудаутцы и скажут, что и они хотят такого же права, ссылаясь на более демократичную форму, потом придут жители других районов, как мы им сможем отказать? Если форма избрания глав местного самоуправления будет разниться — в Гагре одна форма, в Гале другая, то это будет означать разрушение государства. Закон должен быть один на всю республику", — подчеркнул Надарая.

Глава Галского района считает, что в условиях Абхазии еще рано проводить прямые выборы глав местного самоуправления, так как это может расшатать вертикаль власти.

"К примеру, в Гале мы никогда не сможем избрать абхаза, если свою кандидатуру выставит мингрел со знанием абхазского, потому что жители поддержат его", — считает Надарая.

Поэтому в интересах абхазского государства проведение прямых выборов глав местного самоуправления может навредить республике, считает глава Галского района.

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Сейчас у депутатов местного самоуправления есть больше полномочий, напомнил Тимур Надарая.

"Раньше депутаты не могли отправить в отставку главу администрации, его назначал и увольнял президент. Сейчас до назначения президент предлагает его кандидатуру местным депутатам, чтобы стать главой города или района, за него должно проголосовать большинство. Президент может дважды предложить одну кандидатуру, если она не пройдет во второй раз, глава государства должен предложить другого кандидата", — сказал глава Галского района.

Кроме того, прямые выборы могут привести к тому, что руководителями могут стать случайные люди.

Юрист Олег Папаскири рассказал и о минусах, которые могут быть при прямом избрании мэра столицы.

"Минусом, к примеру, может быть бюрократия, то есть это дополнительные расходы, связанные с проведением выборов, это возможность прихода людей, которые вне системы, просто могут прийти назло той власти, которая находится выше рангом", — отмечает он.

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При этом Папаскири заметил, что риски есть у любой системы и модели, но международный опыт показывает, что со временем общество учится делать правильный выбор, оценивать кандидатов.

Согласно решению депутатов Сухумского народного Собрания, референдум, посвященный прямым выборам главы администрации столицы, пройдет до 10 марта 2019 года. Из 18 депутатов Сухумского городского Собрания за проведение референдума проголосовало 16 человек, двое воздержались.