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Дмитрий Маршания
© Sputnik Бадрак Авидзба

Маршания о выборах мэра Сухума: многие горожане хотят этого

Радио
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Депутат Сухумского Горсобрания Дмитрий Маршания рассказал об инициативе провести референдум, посвященный прямым выборам главы администрации столицы Абхазии.

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума, посвященного прямым выборам главы администрации столицы на заседании в четверг 25 октября.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении.

"В этом законопроекте много вещей, которые мы хотели бы видеть. Это выборы главы администрации города путем прямого голосования, это увеличение полномочий депутатов местного самоуправления, это создание генплана и многое другое. Мы создали комиссию, но вот прошло полтора года, и никаких шагов за это время сделано не было. Существует очень много обращений граждан, которые хотели бы участвовать в выборах главы администрации, лично ко мне много обращений поступает, коллегам тоже поступает много обращений. Закон дает нам право инициировать такой референдум. Я считаю, что этот вопрос для нашего города очень важный. И вообще, кандидат, который выбирается народом, всегда более легитимный, чем назначенный", — отметил Маршания.

Выбирать или назначать мэра столицы: сухумчане выскажутся на референдуме>>

Из 18 депутатов Сухумского городского Собрания за проведение референдума проголосовало 16 человек, двое воздержались. В настоящее время глава администрации Сухума назначается президентом Абхазии. 


Теги:
выборы, Сухумское Городское Собрание, Сухум, Абхазия


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