Маршания о выборах мэра Сухума: многие горожане хотят этого

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума, посвященного прямым выборам главы администрации столицы на заседании в четверг 25 октября.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении.

"В этом законопроекте много вещей, которые мы хотели бы видеть. Это выборы главы администрации города путем прямого голосования, это увеличение полномочий депутатов местного самоуправления, это создание генплана и многое другое. Мы создали комиссию, но вот прошло полтора года, и никаких шагов за это время сделано не было. Существует очень много обращений граждан, которые хотели бы участвовать в выборах главы администрации, лично ко мне много обращений поступает, коллегам тоже поступает много обращений. Закон дает нам право инициировать такой референдум. Я считаю, что этот вопрос для нашего города очень важный. И вообще, кандидат, который выбирается народом, всегда более легитимный, чем назначенный", — отметил Маршания.

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Из 18 депутатов Сухумского городского Собрания за проведение референдума проголосовало 16 человек, двое воздержались. В настоящее время глава администрации Сухума назначается президентом Абхазии.



