Квициния о бюджете МЧС Абхазии на 2019 год: ничего трагичного не вижу

На заседании Кабинета министров Абхазии 30 октября был принят проект Республиканского бюджета на 2019 год, согласно которому бюджет МЧС остался на уровне 2018 года – 160 миллионов рублей.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в интервью Sputnik сказал, что ничего трагичного не видит в том, что бюджет МЧС в 2019 не увеличится, несмотря на то, что МЧС Абхазии изначально предлагало увеличение на 45 миллионов рублей.

Независимо от того, что предложение об увеличении бюджета МЧС не было поддержано в Кабмине, на работе ведомства это не отразится.

"Взять и отрезать, сказать, что мы не будем работать, нереально, люди надеются, что в любое время могут обратиться за помощью и она к ним придет", — уверил Лев Квициния.

Бюджет ведомства в 2019 году будет составлять 160 миллионов рублей, как и в 2018.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабмин Абхазии утвердил проект бюджета на 2019 год

"К сожалению, цены меняются, в последнее время увеличилась цена на топливо, дорожают запчасти той техники, которая есть в нашем распоряжении. Это все влияет на расход, потому что у нас определенное количество техники, которая постоянно требует поддержки. Есть горноспасательное подразделение, там много инвентаря, которое надо менять, есть определенный срок годности и так далее", — заметил он.

Квициния отметил, что расходы большие, так как в ведомстве трудятся водолазы, спасатели, кинологи, которые вынуждены работать в горах, поэтому были опасения нехватки бюджета.

Однако, по словам главы МЧС, Министерство финансов разъяснило, что пока нет возможностей увеличения бюджета, поэтому проект был принят.

"Бюджет на 2019 год не изменился, наше ведомство имеет очень большие затраты, расходы связаны с содержанием службы. Мы не имеем никакой прибыли за исключением штрафов, которые изымаем за нарушение правил пожарной безопасности, нарушение использования маломерных судов: действительно, бюджету мы даем копейки", — добавил он.

Глава МЧС рассказал, что поддержал проект бюджета на 2019 год с надеждой на то, в зависимости от ситуации ведомству будет оказываться финансовая помощь. Как отметил глава МЧС, если возникают чрезвычайные вопросы, требующие разрешения, министерство всегда получает поддержку от руководства республики, в том числе финансовую.

"Будет финансирование, допустим, из президентского фонда или из каких-то других, если в этом будет необходимость. Поэтому здесь я особо трагичного ничего не вижу, думаю, что в зависимости от природных катаклизмов и связанных с ними ЧП будем принимать решения, и я надеюсь на поддержку руководства страны", — заявил министр.

Кабинет министров утвердил проект республиканского бюджета Абхазии на 2019 год на заседании 30 октября. На 2019 год, общий объем которого составит 9 миллиардов 675 миллионов 376 тысяч рублей. Прогнозируемый дефицит составит 143 миллиона 696 тысяч рублей.

Доходная часть республиканского бюджета прогнозируется на уровне 7 миллиардов 575 миллионов рублей. Из них 2 миллиарда 778 тысяч рублей — финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии.

Несмотря на то, что планируемый доход этого бюджета в сравнении с 2018 годом составит на 25 миллионов рублей больше, прогнозируемый дефицит — 121 миллион 196 тысяч рублей.