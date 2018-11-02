Премьер-министр Абхазии подписал распоряжение о борьбе с пальмовым долгоносиком

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Государственный комитет по экологии и охране природы, Государственный таможенный комитет, Управление государственной автомобильной инспекции МВД Абхазии.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение "О проведении мероприятий по предотвращению распространения пальмового долгоносика и пальмового мотылька". Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Яд для долгоносика: как спасают пальмы Сухума

В связи с угрозой распространения пальмового долгоносика и пальмового мотылька, в целях экологической безопасности и сохранения декоративных культур на территории Абхазии Государственному таможенному комитету предписано не допускать перемещение через таможенную границу Абхазии пальм всех видов.

Кроме того, Управление государственной автомобильной инспекции МВД и Управление государственной инспекции Абхазии по карантину растений должны пресекать перемещение пальм всех видов по автомобильной дороге Псоу — Ингур.

Согласно тексту распоряжения, администрациям районов и города Сухум запрещено допускать использование срезанных листьев пальм для покрытия летних кафе-бунгало.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Государственный комитет по экологии и охране природы, Государственный таможенный комитет, Управление государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Абхазии.

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Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Научные сотрудники не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.