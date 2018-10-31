Предотвратить катастрофу: как в Сухуме травят пальмового долгоносика

Комиссия по борьбе с инвазивными вредителями приступила к борьбе с пальмовым вредителем. Обработку деревьев начали с проспекта Леона, где было выявлено целых семь пораженных пальм. Изначально экологи думали срубить все эти растения, но после совещания комиссии, решили попробовать исцелить деревья.

"Пальмы заражены или нет, не имеет значения. К сожалению, для обработки пестицидов недостаточно. На сегодняшний день мы собрали препараты из всех запасов, которые имелись у различных ведомств и с их помощью ведем обработку в Сухуме. План мероприятий у нас таков: сегодня мы обрабатываем пальмы по проспекту Леона, завтра мы переберемся на улицу Аидгылара, а затем в парк Славы", – рассказал председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Яд для долгоносика: как спасают пальмы Сухума

Пальмовый долгоносик – впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Научные сотрудники не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.