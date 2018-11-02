Референдум и "незаконное обогащение": что затевается в Горсобрании Сухума

Комиссия депутатов Сухумского городского Собрания по реформированию закона об управлении в административно-территориальных единицах встретилась в пятницу 2 ноября с инициативной группой, которая предлагает ратифицировать применение 20 статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, ввести практику конкурсного подбора кадров на госдолжности.

О том, в чем столичные депутаты и инициативная группа договорились поддержать друг друга, какие виды референдума они предлагают для Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Новые законы

Встреча в городском Собрании Сухума началась с обсуждения предложения инициативной группы о признании на законодательном уровне незаконного обогащения чиновников как уголовно наказуемого деяния и о конкурсном подборе кадров на госслужбу. По словам одного из инициаторов Астамура Какалия, уже подготовлена серия законопроектов, которые могут быть вынесены на сессию Парламента, но дело это уже несколько лет не сдвигается с мертвой точки.

При этом он признал, что эти проекты сложные и меняют всю политическую и экономическую картину Абхазии. Здесь необходима воля депутатов, считают Какалия.

Неделей ранее депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы. Удачным стечением обстоятельств стало то, что подобное предложение готовили ратующие за «20-ю статью», но с более масштабным размахом.

Член группы Рисмаг Аджниджал предложил пойти дальше и проводить эти выборы в каждом районе страны. Опасения некоторых граждан, связанные с тем, что в тех или иных районах страны количество представителей "неабхазской" национальности преобладает, он считает безосновательными, если избранный человек будет чист на руку.

Для этого, отметил Аджинджал, практика конкурсного подбора кадров и внедрение 20 статьи Конвенции ООН могут стать неким фильтром, цель которого избрать на государственную должность в первую очередь честного человека, и какой он будет национальности не столь важно.

Общее дело

Депутат столичного парламента Саид Бутба поддержал предложения и выразил уверенность в необходимости выработки механизма для достижения поставленных целей.

Другой представитель "инициаторов" Адгур Лагвилава разделяет мнение единомышленников о том, что такие выборы нужно проводить по всей стране, но считает, что в приграничных районах должна быть другая форма выборов в интересах государственной безопасности.

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Лагвилава уверен, что власти не выгодны прямые выборы глав районов, так как это приведет к перераспределению ресурсов. Депутаты Горсобрания и члены инициативной группы оказались в одинаковой ситуации, отметил он. Схожесть положения связана с тем, что предложения одних и вторых не находят понимания в вышестоящих инстанциях.

Непонимание того, почему это происходит, выразил депутат Сухумского Собрания Дмитрий Маршания. Народ имеет право высказать свою точку зрения, и она должна быть услышана и принята, подчеркнул он.

Решение о том, чтобы обратиться в Парламент страны с предложением о прямых выборах главы столицы Абхазии сухумские депутаты уже приняли, о чем они проинформировали членов инициативной группы и журналистов. Депутат Астамур Кутарба уточнил, что он и его коллеги готовы поддержать активистов, но принятое депутатами решение уже не подлежит пересмотру, так как этот вопрос требует немало времени, но заверил, что депутаты готовы оказать содействие в продвижении интересов инициативной группы в верхах.

Маршания о выборах мэра Сухума: многие горожане хотят этого>>

Подводя итоги, председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия заявил, что депутаты и активисты пришли к единому знаменателю и условились поддержать друг друга в вопросах проведения референдума по вопросу прямого избрания главы администрации Сухума.