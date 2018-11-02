Монеты и банкноты Нацбанка Абхазии вызвали ажиотаж на выставке в Москве

На проходящей в Москве Международной выставке монет Coins 2018 председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа признался, что с трудом находит некоторые абхазские монеты для личной коллекции.

Sputnik, Алексей Стефанов.

Девятая Международная конференция и выставка монет Coins 2018 по традиции проходит в московской гостинице "Рэдиссон Славянская". В этом году в ней приняли участие более двухсот национальных и коммерческих банков, ведущих монетных дворов мира, аукционных домов и представителей самых разных отраслей, имеющих прямое отношение к чеканке монет и печатанию банкнот.

Есть на выставке и стенд Национального банка Республики Абхазия. У его витрин постоянно люди, они просят показать монеты поближе, консультируются с представителями Абхазии. О монетах им рассказывает сам председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа.

© Sputnik Международная конферненция и выставка "COINS 2018"

"Абхазия уже в третий раз участвует в этой международной выставке. Это одно из важных направлений работы Национального банка Абхазии – популяризация монет, а в этом году и банкноты номиналом 500 апсаров, которую мы выпустили впервые. За год это уже вторая выставка, в которой принимает участие наша страна, первая проходила летом в Гонконге", — рассказывает Беслан Барателиа корреспонденту Sputnik Абхазия.

© Sputnik Международная конферненция и выставка "COINS 2018"

В этот раз Банк Абхазии представил нумизматическому сообществу две новые работы — первую банкноту, посвященную 25-летию Победы народа Абхазии, и памятную монету Аиааира, тоже выпущенную к юбилею. Председатель Нацбанка говорит, что эти новинки были очень хорошо приняты нумизматами. Не успела выставка открыться, как их стали раскупать.

© Sputnik Международная конферненция и выставка "COINS 2018"

Впрочем, к продаже денег Национальный банк Абхазии никакого отношения не имеет – этим в Москве занимается коммерческий "Амра-банк".

"И я вижу, что он привез слишком мало монет. Спрос превзошел предложение. Но нас это радует. Значит, мы и дальше будем развивать эту деятельность – планируем в этом году выпустить еще несколько монет, посвященных видным деятелям Республики Абхазия, 100-летию Первой мировой войны, а в следующем — целую коллекцию "Фазиль Искандер и его герои", — уточняет Беслан Барателиа.

© Sputnik Международная конферненция и выставка "COINS 2018"

Банкир объясняет, что сам-то он не нумизмат, но решил собрать коллекцию всех абхазских монет. Всего их было выпущено 64, но оказалось, что в Абхазии более половины уже не купить.

"Они продаются только на вторичном рынке, их можно найти лишь в интернете. И, скажу по секрету, что я, как председатель Банка Абхазии, сам вынужден был купить монету "Фазиль Искандер" в Москве, договорившись с коллекционером на одном из специализированных сайтов", — признается Беслан Барателиа.

Стенд Республики Абхазия на Международной конференции и выставке монет Coins 2018 был оформлен "Амра-банком" при поддержке Международного культурно-делового центра Абхазии. Председатель правления "Амра-банка" Михаил Чалмаз считает эту выставку имиджевым проектом и гордится тем, что участники и посетители выставки проявляют к монетам и банкноте Абхазии живой интерес.

© Sputnik Международная конферненция и выставка "COINS 2018"

"Главная цель для нас — попасть в международный каталог и рекламировать продукцию, которую эмитирует наш Национальный банк Абхазии. На выставку мы привезли новинки – монеты и банкноту, выпущенные ограниченным количеством экземпляров. Новые монеты и особенно банкнота сразу же вызвали большой интерес", — отметил Михаил Чалмаз.

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Так что абхазские деньги вот-вот станут раритетными, и их придется разыскивать на вторичном рынке у нумизматов, знающих толк в коллекционировании.