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Проект Возвращение имени

Узнать историю прадедов: новые герои "Возвращения имени"

© Sputnik Асмат Цвижба
В Абхазии
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О том, как курсанты проекта "Возвращение имени" нашли имена своих прадедов в списке узников немецких концлагерей, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Найти прадеда

Для участников  проекта "Возвращения имени"  соединение семей – дело привычное. Но в этот раз ситуация особенная. Среди списков красноармейцев, бывших узников немецких концлагерей, двое курсантов СВОКУ нашли своих родственников.

По словам Аляса Базба, проект сразу заинтересовал его, но увидеть и найти документы своего прадеда Михаила Базба курсант никак не ожидал.

"Дед и отец рассказывали мне историю нашего прадеда. Говорили, что он воевал в Великой Отечественной войне, но подробностей ни я, ни они не знали", — рассказал курсант.

Валентина Базба - дочь красноармейца Михаила Базба
© Sputnik Асмат Цвижба
Валентина Базба - дочь красноармейца Михаила Базба

Поиски документов, подтверждающих личность прадеда, заняли у Аляса больше двух месяцев. От прадеда остались только истории, которые семье передала его дочь Валентина Базба. Сегодня ей 79 лет, и курсант лично вручил ей документы.

"На дворе был 1941 год, апрель. Отец пахал землю, когда за ним пришли и забрали в армию. С тех пор мы ничего о нем не знали и не слышали", — рассказала Валентина.

Жена солдата писала письма на фронт и даже после войны ждала мужа живым.

"Мама постоянно искала его, писала заявления, но говорили, что отец без вести пропал. Она не теряла надежду, но очень тосковала. Хотя я и была совсем маленькой, помню, что она пела песни о нем, а брат постоянно спрашивал, где отец и плакал по нему", — рассказала женщина и показала сохранившиеся семейные фотографии отца и матери.

Известия из черного конверта

Нашел своего прадеда и Нугзар Адлейба. Оказалось, что Акоп Рагонян погиб в 1943 году в немецком концлагере Польши.

"Мой дед Ишхан Рагонян рассказывал, что потерял своего отца на фронте в годы Великой Отечественной войны. Но и не думал, что спустя столько лет найду его. Я сразу рассказал деду,  он, конечно, обрадовался", — сказал Нугзар.

Ишхан Рогонян и его внук Нугзар Адлейба
© Sputnik Асмат Цвижба
Ишхан Рогонян и его внук Нугзар Адлейба

Самому Ишхану было всего восемь лет, когда отца забрали на фронт в 1941 году.

"Через полгода мы получили от отца письмо, рассказывал, что жив. И все, на долгое время мы потеряли связь с ним", — сказал Рагонян.

В 1942 году семье пришел черный конверт.

"Это означало, что отец без вести пропал.  Так мы и выросли без отца, всего в семье нас было девять детей", — добавил он.

Проект Возвращение имени
© Sputnik / Томас Тхайцук
Будто вчера ушли: "Возвращение имени" установил судьбы еще восьмерых красноармейцев
А в 1945 году семья окончательно убедилась – отец погиб. Оказалось, что Акоп получил ранение и лежал в немецком госпитале. Там же находились его соседи из Абхазии.

"Двум нашим соседям удалось сбежать из госпиталя, а дед остался там. Когда они вернулись домой,  то рассказали, что папа умер. С тех пор мы были уверены в этом. А сейчас узнали всю правду и очень благодарны этому", — сказал Рагонян.

Найденные документы – все, что осталось от красноармейца, у семьи даже нет фотографий прадеда. Во время войны в Абхазии дом Акопа Рагоняна полностью сожгли грузинские войска.

"Эти документы теперь и есть история нашей семьи", — добавил он.

Настоящая история красноармейца

Каха Хашиг не стал полагаться на судьбу и ждать вестей о своем деде Авксентии Пертахия и начал поиски самостоятельно.

"Я давно занимался поисками своего деда. Однажды мне позвонили из Черниговской школы и сказали, что нашли документы деда и заявили, что он погиб в Нагорном Карабахе. Но я был уверен, что этого быть не могло", — рассказал Хашиг.

Увидев по телевизору репортаж о проекте "Возвращение имени" внук красноармейца обратился к руководителям.

"Оказалось, что у нас в архивах действительно был Авксентий Пертахия, только записан он был как "Пертахи". Разница всего лишь в одну букву, а фамилия уже другая,  и я доказывал, что таких у нас нет. Но родственники были настойчивыми, и мы действительно установили личность красноармейца", – рассказал руководитель проекта Григорий Скворцов.

Авксентий Пертахия погиб в немецком концлагере в Саксонии в 1944 году. На тот момент ему было 45 лет, а его дочери Луваре Пертахия всего шесть лет. Сегодня ей почти 80 лет, но и спустя столько лет новости об отце вызывают слезы.

Лувара Пертахия, дочь красноармейца Авксентия Пертахия, с семьей
© Sputnik Асмат Цвижба
Лувара Пертахия, дочь красноармейца Авксентия Пертахия, с семьей

"Мой папа работал главным бухгалтером в колхозе, когда в 1941 году его забрали на фронт. А в 1945 году нам пришло известие о том, что он погиб в Берлине в концлагере. Больше о нем мы ничего не слышали и только по рассказам матери знали, каким человеком он был", — рассказала дочь красноармейца.

После торжественного вручения документов советского солдата внук красноармейца уверил мать, что память о деде останется в семье навсегда. Более того, Каха намерен лично поехать к месту захоронения деда и почтить его память.

Скворцов о проекте "Возвращение имени": родственники поражают знаниями о своих предках>>

Проект "Возвращение имени" с 2016 года при поддержке Министерства обороны Абхазии занимается поисками родных красноармейцев – узников немецких концлагерей, которые считались без вести пропавшими. Всего в лагерях находилось более 330 пленных абхазских солдат.

Теги:
пропавшие без вести, Абхазия


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