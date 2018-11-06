Стал известен самый загрязненный город Европы

По результатам исследования, наиболее благоприятными для проживания европейскими городами с точки зрения экологии стали Хельсинки в Финляндии, исландский Рейкьявик и швейцарский Цюрих.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Город Тетово в Македонии признан самым загрязненным в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year, составленного сайтом numbeo.com.

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Вслед за Тетово в списке расположились Неаполь в Италии и столица Македонии Скопье. Показатель индекса загрязнения у Тетово составил 97,57 пункта, у второго и третьего места — 84,61 и 82,17, соответственно.

В десятку самых загрязненных европейских городов также вошли албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив, а также столица Украины — Киев.

Москва и Санкт-Петербург заняли в списке на 19 и 17 местах, соответственно.

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Доклад Всемирной организации здравоохранения по загрязнению воздуха в 2018 году поместил Скопье вместе с городом Тетово на западе Македонии и промышленным муниципалитетом Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира, где труднее всего дышать.