Стал известен самый загрязненный город Европы

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Город Тетово в Македонии признан самым загрязненным в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year, составленного сайтом numbeo.com.
В десятку самых загрязненных европейских городов также вошли албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив, а также столица Украины — Киев.
Москва и Санкт-Петербург заняли в списке на 19 и 17 местах, соответственно.
Пластик в прошлом: в Брюсселе запретили неразлагаемую упаковку>>
Доклад Всемирной организации здравоохранения по загрязнению воздуха в 2018 году поместил Скопье вместе с городом Тетово на западе Македонии и промышленным муниципалитетом Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира, где труднее всего дышать.