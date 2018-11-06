"За первого встречного": в Ачандаре разгорелись мыльные страсти

Сария Кварацхелия, Sputnik
— Давайте нам рог и кувшин с вином, – дает указание режиссер Владимир Балкашинов, который приехал в Абхазию не на застолье, как бы могло показаться, а на съемки телесериала "За первого встречного".
Сериал снимается в Абхазии уже четыре дня. Сначала съемки проходили в Новом Афоне, сейчас в селе Ачандара, также планируются рабочие дни в "Трех котлах" близ Нового Афона.
"За первого встречного" – ироническая мелодрама о семейных ценностях. Сюжет, как признался режиссер, довольно закрученный. Место действия – совершенно разные географические точки – Москва, Питер, Абхазия.
"Абхазия была выбрана, во первых, потому что потрясающие места, природа. Летом приехали сюда на туры нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – Владимира Балкашинова неожиданно перебивает актриса Равшана Куркова, которая влезает в кадр и дает нам знать, что Владимир – один из лучших режиссеров России.
Польщенный Балкашинов мило целует ручку Равшане, которая сразу молниеносно исчезает с бутылкой абхазского меда, которую она успела купить на перерыве между съемками.
Кстати об актерах
Актриса Наталья Ноздрина играет роль Нинель – вольная женщина, которая находится в поисках любви. Нинель попадает в непредвиденные ситуации. Она приезжает на Кавказ, где встречает горца Карима. Он же вдовец, воспитывает сына Рустама, который и пытается свести отца с красивой блондинкой Нинель.
По словам Натальи Ноздриной, героиня – ее полная противоположность. Из-за роли ей пришлось даже перекраситься.
"Нинель" – достаточно вольная женщина, блондинка, но не глупая, что очень важно", – подчеркнула актриса.
Поменять имидж пришлось не одной Ноздриной. Алексею Нестеренко пришлось из русского мужика перевоплотиться в настоящего джигита Карима. Как признался сам актер, ему сложно играть кавказца.
"У меня наклеенная борода, я совершенно другой человек. По сериалу я не проявляю никаких эмоций, совершенно скованный человек. У нас очень хорошая команда, режиссер, актеры. Все сложилось хорошо, люди просто замечательные, и съемки в Абхазии… Для нас здесь есть все, что нужно", – сказал Нестеренко.
Единственное на что сетуют актеры – нехватка времени.
Поединок
После недолгих репетиции актеры, наконец-таки, приступают к работе. Продюсер Зоя объясняет актерам, какую сцену они должны сейчас играть, а массовке – необходимые эмоции.
— Становитесь все полукругом и когда начнется поединок, вы начинаете свистеть и выкрикивать "Ура", как в прошлый раз, — наставляет Зоя.
Все внимательно слушают строгий голос продюсера. Ее влиянию не поддается лишь четырех-летний мальчик, проживающий в доме, где проходят съемки. Он выбегает из массовки и начинает шлепать актера Влада Шкляева.
Но вскоре внимание мальчишки привлекает собака, которая также органично вписалась в телесериал.
Наконец, после наставлений Зои актеры занимают исходные позиции. Помощник режиссера с хлопушкой-нумератором выходит и объявляет начало съемок. Камера, мотор, поехали.
Так под звуки барабанов начинается сцена, условно называемая поединком. Актрисы Равшана Куркова и Наталья Ноздрина поддерживают борющихся мужчин, а страсти среди массовки все больше и больше нарастают под звуки барабанов. Завершается поединок. Победитель пьет вино из рога.
Но что-то пошло не так. Приходится дублировать.
Съемки, как под конец признался режиссер, проходят хорошо, хоть иногда бывает и тяжело.
"Тьфу-тьфу-тьфу, погода пока благоприятствует. Выработки у нас огромные. Встаем рано, в четыре утра. В восемь уже моторимся. Здесь главная задача – попасть в световой день. Ночью снимать уже нельзя. Трудно, но пока держимся", – отметил он.
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После нелегких съемок актеры уходят на обед. Но напоследок Алексей Нестеренко решил обратиться к читателям Sputnik: "Мы говорим то, о чем дргие молчат. Читайте Sputnik Абхазия".
Телесериал "За первого встречного" покажут по Первому каналу весной 2019 года.