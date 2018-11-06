"За первого встречного": в Ачандаре разгорелись мыльные страсти

О том, как в Ачандаре проходят съемки телесериала "За первого встречного", кто из звезд российского кино приехал в республику и как их встретила страна души, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Давайте нам рог и кувшин с вином, – дает указание режиссер Владимир Балкашинов, который приехал в Абхазию не на застолье, как бы могло показаться, а на съемки телесериала "За первого встречного".

Сериал снимается в Абхазии уже четыре дня. Сначала съемки проходили в Новом Афоне, сейчас в селе Ачандара, также планируются рабочие дни в "Трех котлах" близ Нового Афона.

"За первого встречного" – ироническая мелодрама о семейных ценностях. Сюжет, как признался режиссер, довольно закрученный. Место действия – совершенно разные географические точки – Москва, Питер, Абхазия.

"Абхазия была выбрана, во первых, потому что потрясающие места, природа. Летом приехали сюда на туры нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – Владимира Балкашинова неожиданно перебивает актриса Равшана Куркова, которая влезает в кадр и дает нам знать, что Владимир – один из лучших режиссеров России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки сериала "За первого встречного" в селе Ачандара

Польщенный Балкашинов мило целует ручку Равшане, которая сразу молниеносно исчезает с бутылкой абхазского меда, которую она успела купить на перерыве между съемками.

Кстати об актерах

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Телесериал "За первого встречного" объединил многих известных актеров России. Равшана Куркова, Наталья Ноздрина, Алексей Нестеренко, Влад Шкляев. В телесериале также снимаются и абхазские актеры. Среди них – полюбившийся абхазскому зрителю по роли мальчишки в спектакле "Пешком" Бенар Кове.

Актриса Наталья Ноздрина играет роль Нинель – вольная женщина, которая находится в поисках любви. Нинель попадает в непредвиденные ситуации. Она приезжает на Кавказ, где встречает горца Карима. Он же вдовец, воспитывает сына Рустама, который и пытается свести отца с красивой блондинкой Нинель.

По словам Натальи Ноздриной, героиня – ее полная противоположность. Из-за роли ей пришлось даже перекраситься.

"Нинель" – достаточно вольная женщина, блондинка, но не глупая, что очень важно", – подчеркнула актриса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки сериала "За первого встречного" в селе Ачандара

Поменять имидж пришлось не одной Ноздриной. Алексею Нестеренко пришлось из русского мужика перевоплотиться в настоящего джигита Карима. Как признался сам актер, ему сложно играть кавказца.

"У меня наклеенная борода, я совершенно другой человек. По сериалу я не проявляю никаких эмоций, совершенно скованный человек. У нас очень хорошая команда, режиссер, актеры. Все сложилось хорошо, люди просто замечательные, и съемки в Абхазии… Для нас здесь есть все, что нужно", – сказал Нестеренко.

Единственное на что сетуют актеры – нехватка времени.

Поединок

"Тут вокруг такая красота. Планируем на Рицу. Конечно, хочется увидеть все, но мы знаем, что не успеем. Здесь замечательная природа. Но, если даже не сейчас, все равно хочу приехать сюда туристом", – добавил Алексей Нестеренко.

После недолгих репетиции актеры, наконец-таки, приступают к работе. Продюсер Зоя объясняет актерам, какую сцену они должны сейчас играть, а массовке – необходимые эмоции.

— Становитесь все полукругом и когда начнется поединок, вы начинаете свистеть и выкрикивать "Ура", как в прошлый раз, — наставляет Зоя.

Все внимательно слушают строгий голос продюсера. Ее влиянию не поддается лишь четырех-летний мальчик, проживающий в доме, где проходят съемки. Он выбегает из массовки и начинает шлепать актера Влада Шкляева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки сериала "За первого встречного" в селе Ачандара

Но вскоре внимание мальчишки привлекает собака, которая также органично вписалась в телесериал.

Наконец, после наставлений Зои актеры занимают исходные позиции. Помощник режиссера с хлопушкой-нумератором выходит и объявляет начало съемок. Камера, мотор, поехали.

Из абхазского дома выходит старец в папахе, берет актера под руку и зычным голосом произносит: "Настоящий мужчина должен уметь защитить свою женщину".

Так под звуки барабанов начинается сцена, условно называемая поединком. Актрисы Равшана Куркова и Наталья Ноздрина поддерживают борющихся мужчин, а страсти среди массовки все больше и больше нарастают под звуки барабанов. Завершается поединок. Победитель пьет вино из рога.

Но что-то пошло не так. Приходится дублировать.

Съемки, как под конец признался режиссер, проходят хорошо, хоть иногда бывает и тяжело.

"Тьфу-тьфу-тьфу, погода пока благоприятствует. Выработки у нас огромные. Встаем рано, в четыре утра. В восемь уже моторимся. Здесь главная задача – попасть в световой день. Ночью снимать уже нельзя. Трудно, но пока держимся", – отметил он.

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После нелегких съемок актеры уходят на обед. Но напоследок Алексей Нестеренко решил обратиться к читателям Sputnik: "Мы говорим то, о чем дргие молчат. Читайте Sputnik Абхазия".

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки сериала "За первого встречного" в селе Ачандара

Телесериал "За первого встречного" покажут по Первому каналу весной 2019 года.