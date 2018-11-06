Ведущие радио Sputnik стали Заслуженными журналистами Абхазии

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Редактор-ведущая радио Sputnik Абхазия Сусана Садзба и ведущая авторской программы "Улица Когония" получили звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия". Указ об этом подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

До перехода в информационное агентство и радио Sputnik Абхазия два года назад, Сусана Садзба проработала на Абхазской телерадиокомпании 17 лет.

"Абхазская телерадиокомпания была моим домом на протяжении 17 лет. Я не ждала того, что получу это звание сегодня, и его получение усиливает ответственность перед нашей аудиторией. За время проведенное на АТ я получила немалый опыт и я думаю над тем, как развить его дальше", — сказала Сусана Садзба.

Она отметила, что работа в Абхазской телерадиокомпании для нее началась благодаря бывшему ее руководителю Гураму Амкуаб.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Говорит и показывает: Абхазскому телевидению 40 лет

"Он мой большой учитель, благодаря ему я проработала там так много лет, за эти годы я очень изменилась в своей профессии. Тот опыт, который есть я буду и в дальнейшем применять уже работая на радио Sputnik Абхазия", — подчеркнула она.

Авторская радиопрограмма Элеоноры Когония на абхазском языке "Коӷониаԥҳа лымҩаду" ("Улица Когония" – ред.) выходит на Sputnik Абхазия с 2017 года. Она также работает в Абхазской телерадиокомпании.

Согласно Указу президента, звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" также удостоились: Амра Аджинджал, Алина Ачба, Сырма Ашуба, Мадина Бганба, Анна Гуния, Есма Джикирба, Нона Кокоскир, Астанда Кецба, Манана Кокоскерия и Инна Начкебия.

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Ровно 40 лет назад, 6 ноября 1978 года, дикторы Абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке, именно этот день стал днем Абхазского телевидения.