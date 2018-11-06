Праздничный вечер, посвященный 40-летию Абхазской телерадиокомпании прошел в Сухуме

Первый выпуск новостей на абхазском языке состоялся 6 ноября 1978 года, этот день считается днем рождения Абхазского телевидения.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничный вечер, посвященный 40-летию Абхазской телерадиокомпании прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба во вторник 6 ноября.

В начале торжества, президент республики Рауль Хаджимба поздравил коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании и подчеркнул, что 40-летний путь Абхазского телевидения стал неотъемлемой частью политической истории Абхазии.

"Создание Абхазского телевидения неразрывно связано с борьбой нашего народа и нашей интеллигенции за свободу и независимость. Известное письмо 1977 года открыло новую страницу в развитии Республики Абхазия. Как вам известно, Грузия долгое время противостояла открытию нашего национального телевидения, университета, прекрасно понимая значение и роль этого события", — отметил глава государства.

Рауль Хаджимба добавил, что начавшее работу в 1978 году, Абхазское телевидение претерпело большие изменения по форме и содержанию.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Больше, чем телевидение: Абхазской телекомпании 40 лет

"Сегодня развиваются общественно-политическое, художественное, документальное направления телевизионной деятельности", — заметил он.

Руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания зачитал поздравительную речь от имени Народного Собрания.

"От имени Народного Собрания-Парламента Абхазии поздравляем вас с 40-летием выхода в эфир Абхазского телевидения. Телевидение играет огромную роль для всех жителей республики. Появление и дальнейшая работа Абхазского телевидения, связана с историей республики, а коллектив телевидения всегда участвовал в национально-освободительной борьбе Абхазии", — сказал Бжания.

Поздравительные речи сменялись выступлениями национальных вокально-инструментальных коллективов и песнями в исполнении представителей абхазской эстрады, которых зал встречал и провожал несмолкаемыми аплодисментами.

"Мы благодарим людей, которые стояли у истоков национального телевидения, я хочу отметить, что в 50-60 годы прошлого века, народ Абхазии беспокоили вопросы, связанные с отсутствием национального телевидения и вопрос, связанный с топонимикой, который искажался грузинами", — сказал помощник президента Абхазии, в прошлом сотрудник АГТРК Владимир Зантария.

Ровно 40 лет назад, 6 ноября 1978 года, дикторы Абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке, именно этот день стал днем Абхазского телевидения.

Первое: кадры истории Абхазского телевидения>>