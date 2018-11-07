17:20 07 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.09
  • EUR75.68
Поиск
Наручники. Архивное фото

План побега: разыскиваемого за мошенничество россиянина задержали на Псоу

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
46001

Задержанный на абхазо-российской границе россиянин находился в федеральном розыске около четырех лет.

СУХУМ,7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на границе по реке Псоу сотрудники краевого Погрануправления, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в среду 7 ноября.

Заседание суда по делу убийства российского туриста Андрея Кабанова
© Sputnik / Томас Тхайцук
Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков

Около трех лет назад 38-летний россиянин был осужден за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Пытаясь избежать наказания, он пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск.

Желая избежать назначенного ему наказания, а согласно данной статье, преступнику грозило несколько лет провести за решеткой, он пустился в бега. После чего мужчину сразу же объявили в федеральный розыск. Задержать беглеца удалось спустя несколько лет при попытке пересечь абхазо-российскую границу по реке Псоу.

Тихое место: пограничники задержали на Псоу юного поклонника Сэлинджера>>

Задержанного передали сотрудникам сочинской полиции для последующего направления инициаторам федерального розыска, проинформировала пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Теги:
розыск, Абхазия, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Последствия селей в Азербайджане, фото из архива
    Удар стихии

    На юге Азербайджана сельские дома оказались затоплены из-за сильных ливней и схода селевых потоков.

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил и празднованию 23 февраля
    Символ обновления

    Президент Александр Лукашенко рассказал, какое значение Октябрьская революция 1917 года имеет для современной Беларуси.

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Последствия селей в Азербайджане, фото из архива
    Удар стихии

    На юге Азербайджана сельские дома оказались затоплены из-за сильных ливней и схода селевых потоков.

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
День поклонения собакам в Непале
Как празднуют День поклонения собакам в Непале
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia