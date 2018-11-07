План побега: разыскиваемого за мошенничество россиянина задержали на Псоу

Задержанный на абхазо-российской границе россиянин находился в федеральном розыске около четырех лет.

СУХУМ,7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на границе по реке Псоу сотрудники краевого Погрануправления, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в среду 7 ноября.

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Около трех лет назад 38-летний россиянин был осужден за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Пытаясь избежать наказания, он пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск.

Желая избежать назначенного ему наказания, а согласно данной статье, преступнику грозило несколько лет провести за решеткой, он пустился в бега. После чего мужчину сразу же объявили в федеральный розыск. Задержать беглеца удалось спустя несколько лет при попытке пересечь абхазо-российскую границу по реке Псоу.

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Задержанного передали сотрудникам сочинской полиции для последующего направления инициаторам федерального розыска, проинформировала пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.