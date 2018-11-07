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Первые группы новобранцев прибыли в ЮВО в Абхазии

Престиж службы на российской базе в Абхазии повысился среди контрактников

© Фото : пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Всего в подразделениях Южного военного округа на базе в Абхазии проходит службу свыше двух тысяч человек.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Более 300 кандидатов прошли отбор для службы по контракту на российской военной базе ЮВО в Абхазии в 2018 году, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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© Фото : пресс-служба ЮВО
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Количество кандидатов  в три раза превышает план комплектования подразделений ЮВО в Абхазии. По словам начальника пресс-службы, этот факт обусловлен комфортными условиями проживания военнослужащих и повышенной заработной платой.

"Военнослужащие-контрактники обеспечиваются оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях. При этом, как и все военнослужащие по контракту, после трех лет службы они получают право приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки. Причем выплаты в рамках ипотечных обязательств производит Минобороны России", — отметил Астафьев.

Желающие служить по контракту в Абхазии проходят пятиступенчатую систему отбора. Основные требования – возраст от 18 до 30 лет, наличие среднего или высшего образования, хорошая физическая подготовка, годность к службе по медицинским показателям и положительные результаты психологического тестирования.

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Всего в подразделениях военной базы насчитывается более двух тысяч военнослужащих контрактной службы.

Теги:
служба, Южный военный округ, Sputnik, Абхазия


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