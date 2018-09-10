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Цабал под "Пламенем": как российские военные провели учения в горах Абхазии

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© Видео Пресс-служба ЮВО

С 20 августа по 15 сентября на полигоне Цабал проходят учения военнослужащих ЮВО в Абхазии.

Боевые стрельбы во время учений российских военнослужащих в горах Абхазии выполнялись из штатного вооружения: ручных противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов "Пламя", вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ, артиллерийских гаубиц и другого стрелкового оружия.

Российские военные израсходовали 25 тысяч боеприпасов на учениях в Абхазии>>

Огонь велся по различным наземным и воздушным целям на расстояниях до семи километров, имитирующим пехоту, технику и вертолеты противника. Военнослужащие ЮВО за время учений израсходовали 25 тысяч боеприпасов.



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