Картина "Меня зовут Махаз" примет участие в кинофестивале "Arctic open"

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Картина режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" примет участие в Международном кинофестивале "Arctic open", который пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря, сообщил Sputnik режиссер фильма.

"В этом фестивале, как правило, участвует ограниченное количество стран, в этом году в этот список вошла и Абхазия, чем мы, конечно, очень горды. Мы будем представлять Абхазию на кинофестивале, где будут показаны полнометражные и короткометражные фильмы, документальное кино и так далее. Будем участвовать в конкурсе короткометражных игровых фильмов", — подчеркнул режиссер.

Инар Нармания рассказал, что для него участие в международном кинофестивале само по себе очень многое значит, а будет отмечен фильм призами или нет не столь важно.

© Фото : предоставлено Инаром Нармания Инар Нармания: абхазское кино способно удивить весь мир

"Мы просто хотим, чтобы фильм понравился людям, чтобы они сделали выводы и ушли из кинозала счастливыми", — подчеркнул режиссер фильма "Меня зовут Махаз".

Сейчас Инар Нармания пишет сценарий для короткометражного фильма, но пока не думал, как будет воплощать в жизнь работу по съемкам кинокартины.

Картина режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" уже становилась победителем Международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве в августе 2018 года.

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии в 2016 году запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года и завершились в январе 2018 года.

© Фото : скриншот из фильма "Меня Зовут Махаз" Фильм "Меня зовут Махаз" получил приз на кинофестивале в Калининграде

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, картина "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания вошла в тройку победителей фестиваля, она завоевала третье место. Короткометражка также получила специальный приз "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Международный кинофестиваль стран Арктики "Arctic open" пройдет в 2018 году во второй раз в Архангельске. Событие приурочено к проведению Международного арктического форума.

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Цель фестиваля – популяризация истории и культуры арктического региона, знакомство с традициями северных народов, привлечение внимание к вопросам развития и экологии севера.