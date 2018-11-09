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Говорит и показывает Парламент: зачем депутатам прямая трансляция

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В Абхазии
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Парламент Абхазии принял в четверг 8 ноября постановление "Об официальном сайте Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", которое предусматривает создание системы прямых трансляций открытых заседаний Парламента.

Sputnik
По мнению инициатора проекта депутата Батала Айба, прямые трансляции необходимы для того, чтобы информация с заседаний не искажалась и передавалась гражданам республики из "первых уст".

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"Как гражданину, мне в первую очередь хотелось открытости и понимания того, что происходит. И сегодня зачастую информация вокруг Парламента подается не в соответствии тому, что там происходит, а часто субъективно", – сказал Айба. 

Он отметил, что на Парламенте большая ответственность за политическую ситуацию в стране. И, когда идет обсуждение таких спорных вопросов, как принятие или непринятие бюджета, его использование, общественность должна видеть полную картину с заседаний.

"Естественно, каждый из моих коллег хочет, чтобы справедливо оценивали его работу, чтобы видели и знали его чаяния и переживания. Я не могу сказать, что журналисты необъективно освещают заседания Парламента. Но есть такой момент, что журналисты берут цитату одного представителя исполнительной власти и при этом вырывают из контекста мысль, а не передают целиком информацию. Это не имеет системного характера, но такие случаи бывали. Мы, как и в свою защиту, так и в общих интересах, хотим, чтобы информация, как она существует, преподносилась людям", – объяснил он.

Жаркие дискуссии 

Прямая трансляция имеет как преимущества, так и недостатки. Из них депутат выделил жаркие дискуссии.

"Я, например, могу за себя сказать, что я не переживаю, что люди оценят мой эмоциональный выпад или повышение моего голоса. Мне главное все-таки больше — результат. Безусловно, без этических вопросов мы не обойдемся. Естественно, нас будут обсуждать", – отметил Айба.

Во время разработки проекта депутат ознакомился с практикой парламентариев разных стран, которые ведут прямую трансляцию. 

Айба о прямой трансляции из Парламента Абхазии: исключит искажение мнений

"К сожалению, в пылу политических эмоций такое есть почти во всех парламентах мира, где ведется прямая трансляция, – это издержки. Люди зачастую обсуждают то, как парламентарии, конгрессмены себя ведут эмоционально, несдержанно,  – поделился своими наблюдениями депутат. – Но мы все люди, постараемся это исправить. Все-таки, может быть, прямая трансляция будет еще и сдерживающим фактором, осознавая то, что не только там некоторые журналисты видят тебя и слышат, но и весь мир, и это останется в архивах. Это будет стимулировать депутата более ответственно относиться к тому, что и как он говорит".



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