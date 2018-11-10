Фильм, снятый в Абхазии, выиграл одну из номинаций кинофестиваля "Кунаки"

XII Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит с 3 по 11 ноября в Махачкале.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Короткометражный фильм режиссера Наталии Рудановской "Сыбзиоуп – Мне хорошо", который был снят в Абхазии, выиграл в номинации "Былое и грядущее" на кинофестивале "Кунаки" в Махачкале.

© Фото : Кадр из фильма "Отец" Тимура Квеквескири "Отец" Тимура Квеквескири стал призером фестиваля "Лучезарный ангел"

Об этом сообщила режиссер картины.

Фильм "Сыбзиоуп – Мне хорошо" рассказывает о жизни молодых людей из России, бросивших свою комфортную городскую жизнь и приехавших на постоянное место жительство в село Атара-Армянская в Абхазии.

Перед тем, как начать снимать в Абхазии фильм, Наталия Рудановская жила три месяца в республике и планировала съемки кинокартины про Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов, но этой задумке не суждено было сбыться.

Наталья Рудановская Церемония вручения призов на фестивале "Кунаки"

Позже она узнала о том, что в одном из абхазских сел живет группа людей, которые раньше были жителями больших российских мегаполисов. Они решили оставить свою прошлую жизнь и уединиться с природой в Абхазии, и эта история показалась режиссеру интересной.

По словам режиссера для нее было интересно узнать, что двигало этими людьми, смогли ли они найти счастье и смысл жизни в Абхазии.

Фильм "Сыбзиоуп – Мне хорошо" был снят в 2017 году, в том же году он стал победителем фестиваля "Альтернативная территория кино" в номинации "Лучший сценарий фильма". Также картина становилась призером других кинофестивалей.

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XII Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит с 3 по 11 ноября в Махачкале, на фестивале представлено 50 работ в пяти номинациях: "Былое и грядущее", "Вера и надежда", "Культура и искусство", "Семья и общество" и "Телевизионные фильмы и программы".