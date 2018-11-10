Тайский, но не массаж: как в Абхазии развивается один из видов бокса

Бадрак Авидзба, Sputnik.Молодой спорт
Тайский бокс в Абхазии появился не так давно, в 2016 году. Развить этот вид спорта решил Теймураз Гергедава, который родился в республике, но затем много лет тренировался и выступал в городе Сочи. С созданием Федерации тайского бокса он возглавил ее и стал проводить работу, направленную на становление данного вида спорта.
"Я решил приехать сюда, и развить этот вид спорта у нас в Абхазии. Здесь и раньше были люди, которые занимались тайским боксом, например Илья Агумава, который является мастером спорта России, к сожалению, с нами уже нет Эльдара Гогуа, который был мастером спорта международного класса", — рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии.
Помещение пришлось приводить в порядок, были разбиты окна и не покрашены стены. После того, как зал был готов стали набирать команду из желающих заниматься тайским боксом. На всю подготовку, приобретение спортивных мат, ринга и тренажеров ушло около года, то есть полноценные тренировки продолжаются только год.
"Ринг для нас приобрел наш земляк Игорь Хелая, он первый советский боксер, который выехал в Нью-Йорк и стал чемпионом мира. Мы с ним очень давно дружим, списывались и он для наших детей прислал ринг", — говорит Гергедава.
Тяжелый спорт
Тайский бокс достаточно тяжелый вид спорта и для того, чтобы им заниматься нужно обладать физической подготовкой и силой духа, подчеркнул Теймураз Гергедава.
"Есть люди, которые приходят, но затем уходят, кому-то тяжело становится, потому что это нагрузки и боль, травмы которые можно получить очень просто, можно случайно пропустить удар и сломать нос. Но мы одеваем детей в специальную экипировку, чтобы таких случаев не было", — сказал президент Федерации тайского бокса.
В секцию по тайскому боксу ходят дети начиная с пяти лет, есть ребята постарше, всего этим видом спорта занимается около сорока человек, и интерес к нему растет, отмечает с гордостью тренер.
Какие результаты
В течение года, как в секции по тайскому боксу начались интенсивные тренировки, абхазские спортсмены уже успели принять участие в международных соревнованиях и показать свое мастерство.
"Первый наш выезд был в Сочи в 2017 году, повезли шесть спортсменов, из которых трое заняли первые места. Мы поняли, что нам нужно еще готовиться и искать более серьезные соревнования, мои коллеги пригласили меня в Самару в мае 2018 года, на всероссийский турнир, куда мы повезли шесть человек, из них четверо выиграли золотые медали и двое серебро", — рассказал тренер.
Выступлением спортсменов в Самаре Теймураз Гергедава остался доволен. После майского успеха, боксеры из Абхазии отметились на Чемпионате Краснодарского края летом этого года.
"В этих соревнованиях участвовало пять человек из Абхазии, но к сожалению только трое из них вышли в финал и на Чемпионат Кавказа пробился только один спортсмен. Это Суламита Дзкуя, она является кандидатом в мастера спорта", — заметил он.
Насколько популярен тайский бокс
Президент Федерации тайского бокса рассказал, что традиционный бокс известен людям давно, он популярнее чем тайский.
"Конечно, аудитории в традиционном боксе в Абхазии больше, но мы большими шагами набираем популярность, о нас уже многие знают. Буквально недавно тайский бокс включили в олимпийские виды спорта, поэтому я думаю, что это будет способствовать популяризации тайского бокса", — подчеркнул Гергедава.
Продолжая сравнение классического бокса, с тайским, он заметил, что в обычном боксе меньше адреналина.
"В тайском боксе есть ощущения, которых нет в обычном, там нет ударов ногами, локтями, то есть выплеск адреналина совсем другой. По моему мнению тайский бокс красивее", — отмечает он.
Сам Теймураз Гергедава выступая в Сочи дважды выигрывал первенство России, когда ему было 16 и 17 лет, неоднократно становился чемпионом Краснодарского края. Во взрослом чемпионате России выигрывал серебряную медаль, а затем и золотую.
Суламите Дзкуя 23 года, она занимается тайским боксом около одного года, до этого она занималась баскетболом.
"Я была в юношеской сборной Абхазии, конечно баскетбол сильно отличается от тайского бокса, но мне всегда нравился этот вид спорта, меня папа в детстве научил некоторым приемам", — говорит спортсменка.
Придя в секцию тайского бокса Суламита стала активно тренироваться и готовиться к соревнованиям, а спустя несколько месяцев отправилась с командой на турнир в Самару.
"В мае мы поехали на международный турнир в Самаре, там у меня было два боя. Я прошла в финал, и там у меня была соперница чемпионка России, но и ее я выиграла", — рассказала она.
Говоря о том, насколько девушке легко заниматься таким жестким видом спорта, как тайский бокс, Суламита отметила, что этот вид спорта дается тяжело, и парням и девушкам.
"Да, девушка физически слабее мужчины, но если ты хочешь чего-то, то ты этого добьешься. Конечно, тяжело, больно, но если стараешься, то все получится", — уверена девушка.
"В тайском боксе мне все нравится, конечно бывает больно, но терпимо", — сказал юный спортсмен.
У девятилетнего Сандро Цвижба небольшая царапина под левым глазом, результат тренировок, на такие мелкие детали он не обращает внимания и говорит, что намерен в совершенстве овладеть этим видом спорта и это ему удается, на турнире в Самаре в мае этого года он взял первое место.
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Еще один спортсмен Ян Каландия, которому 17 лет тренируется с января 2018 года, за это время успел побывать на Всероссийском турнире "Единая Россия", и занять первое место. До перехода в тайский бокс, Ян ходил на классический бокс, но по его признанию ему хотелось более полноконтактного боя и решил перейти в секцию тайского бокса.