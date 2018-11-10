Тайский, но не массаж: как в Абхазии развивается один из видов бокса

О том, когда в Абхазии появился тайский бокс, насколько он популярен в республике, чем привлекает людей и какие успехи есть у тайского бокса, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Молодой спорт

Тайский бокс в Абхазии появился не так давно, в 2016 году. Развить этот вид спорта решил Теймураз Гергедава, который родился в республике, но затем много лет тренировался и выступал в городе Сочи. С созданием Федерации тайского бокса он возглавил ее и стал проводить работу, направленную на становление данного вида спорта.

"Я решил приехать сюда, и развить этот вид спорта у нас в Абхазии. Здесь и раньше были люди, которые занимались тайским боксом, например Илья Агумава, который является мастером спорта России, к сожалению, с нами уже нет Эльдара Гогуа, который был мастером спорта международного класса", — рассказал президент Федерации тайского бокса Абхазии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Леон Цвижба: законы ринга в бою и в жизни

Вернувшись на родину и твердо решив, что в Абхазии будет секция по тайскому боксу, Теймураз Гергедава вместе со своими единомышленниками стал искать помещение, где можно проводить тренировки. И место было найдено, сухумская очно-заочная школа предоставила помещение, за что Гергедава очень благодарен.

Помещение пришлось приводить в порядок, были разбиты окна и не покрашены стены. После того, как зал был готов стали набирать команду из желающих заниматься тайским боксом. На всю подготовку, приобретение спортивных мат, ринга и тренажеров ушло около года, то есть полноценные тренировки продолжаются только год.

"Ринг для нас приобрел наш земляк Игорь Хелая, он первый советский боксер, который выехал в Нью-Йорк и стал чемпионом мира. Мы с ним очень давно дружим, списывались и он для наших детей прислал ринг", — говорит Гергедава.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Занятия по тайскому боксу

Тяжелый спорт

Тайский бокс достаточно тяжелый вид спорта и для того, чтобы им заниматься нужно обладать физической подготовкой и силой духа, подчеркнул Теймураз Гергедава.

"Есть люди, которые приходят, но затем уходят, кому-то тяжело становится, потому что это нагрузки и боль, травмы которые можно получить очень просто, можно случайно пропустить удар и сломать нос. Но мы одеваем детей в специальную экипировку, чтобы таких случаев не было", — сказал президент Федерации тайского бокса.

Для проведения тренировок есть необходимые условия – это маты и ринг. "Потихоньку нам нужно приобретать боксерские груши и снаряды, мы занимаемся поисками этого инвентаря", — рассказал он.

В секцию по тайскому боксу ходят дети начиная с пяти лет, есть ребята постарше, всего этим видом спорта занимается около сорока человек, и интерес к нему растет, отмечает с гордостью тренер.

Какие результаты

В течение года, как в секции по тайскому боксу начались интенсивные тренировки, абхазские спортсмены уже успели принять участие в международных соревнованиях и показать свое мастерство.

"Первый наш выезд был в Сочи в 2017 году, повезли шесть спортсменов, из которых трое заняли первые места. Мы поняли, что нам нужно еще готовиться и искать более серьезные соревнования, мои коллеги пригласили меня в Самару в мае 2018 года, на всероссийский турнир, куда мы повезли шесть человек, из них четверо выиграли золотые медали и двое серебро", — рассказал тренер.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Занятия по тайскому боксу

Выступлением спортсменов в Самаре Теймураз Гергедава остался доволен. После майского успеха, боксеры из Абхазии отметились на Чемпионате Краснодарского края летом этого года.

"В этих соревнованиях участвовало пять человек из Абхазии, но к сожалению только трое из них вышли в финал и на Чемпионат Кавказа пробился только один спортсмен. Это Суламита Дзкуя, она является кандидатом в мастера спорта", — заметил он.

Насколько популярен тайский бокс

Президент Федерации тайского бокса рассказал, что традиционный бокс известен людям давно, он популярнее чем тайский.

"Конечно, аудитории в традиционном боксе в Абхазии больше, но мы большими шагами набираем популярность, о нас уже многие знают. Буквально недавно тайский бокс включили в олимпийские виды спорта, поэтому я думаю, что это будет способствовать популяризации тайского бокса", — подчеркнул Гергедава.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Теймураз Гергедава и юные спортсмены

Продолжая сравнение классического бокса, с тайским, он заметил, что в обычном боксе меньше адреналина.

"В тайском боксе есть ощущения, которых нет в обычном, там нет ударов ногами, локтями, то есть выплеск адреналина совсем другой. По моему мнению тайский бокс красивее", — отмечает он.

Сам Теймураз Гергедава выступая в Сочи дважды выигрывал первенство России, когда ему было 16 и 17 лет, неоднократно становился чемпионом Краснодарского края. Во взрослом чемпионате России выигрывал серебряную медаль, а затем и золотую.

Суламите Дзкуя 23 года, она занимается тайским боксом около одного года, до этого она занималась баскетболом.

"Я была в юношеской сборной Абхазии, конечно баскетбол сильно отличается от тайского бокса, но мне всегда нравился этот вид спорта, меня папа в детстве научил некоторым приемам", — говорит спортсменка.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Занятия по тайскому боксу

Придя в секцию тайского бокса Суламита стала активно тренироваться и готовиться к соревнованиям, а спустя несколько месяцев отправилась с командой на турнир в Самару.

"В мае мы поехали на международный турнир в Самаре, там у меня было два боя. Я прошла в финал, и там у меня была соперница чемпионка России, но и ее я выиграла", — рассказала она.

Говоря о том, насколько девушке легко заниматься таким жестким видом спорта, как тайский бокс, Суламита отметила, что этот вид спорта дается тяжело, и парням и девушкам.

"Да, девушка физически слабее мужчины, но если ты хочешь чего-то, то ты этого добьешься. Конечно, тяжело, больно, но если стараешься, то все получится", — уверена девушка.

© Фото : Виталий Читанава Абхазские каратисты взяли серебро и бронзу в Астане

Путь Давида Чабалурхва на секцию тайского бокса начался около полугода назад, сначала он занимался баскетболом, затем волейболом, но все это ему быстро надоело и Давид решил, что что-то надо менять.

"В тайском боксе мне все нравится, конечно бывает больно, но терпимо", — сказал юный спортсмен.

У девятилетнего Сандро Цвижба небольшая царапина под левым глазом, результат тренировок, на такие мелкие детали он не обращает внимания и говорит, что намерен в совершенстве овладеть этим видом спорта и это ему удается, на турнире в Самаре в мае этого года он взял первое место.

Читанава о победах каратистов из Абхазии в Казахстане: не помешало давление Грузии>>

Еще один спортсмен Ян Каландия, которому 17 лет тренируется с января 2018 года, за это время успел побывать на Всероссийском турнире "Единая Россия", и занять первое место. До перехода в тайский бокс, Ян ходил на классический бокс, но по его признанию ему хотелось более полноконтактного боя и решил перейти в секцию тайского бокса.