Читанава о победах каратистов из Абхазии в Казахстане: не помешало давление Грузии

Абхазской команде на Чемпионате мира по каратэ кекусинкай в Астане из-за давления Грузии пришлось соревноваться в составе сборной России, а не представлять свою страну, рассказал Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

"Как и полагается по программе чемпионата, мы подали заявку за месяц до открытия. Оказалось, что представители Грузии изначально были недовольны нашим участием и выражали это организаторам чемпионата. Вначале им не удалось этого сделать, так как все же команда Абхазии входит в организации IFK (International Federation of Karate (Kyokushin) и KWU (Kyokushin World Union). Но за неделю до нашего выезда Грузия решила пойти уже другим ходом и обратиться в международную организацию KWF (Kyokushin World Federation), к сожалению, мы не являемся ее членом. Видимо, представители организации не захотели поднимать шум на политическом уровне. В Астане нас уже поставили перед фактом, что мы будем принимать участие в составе сборной России. Российская команда нас очень тепло приняла и хорошо отнеслась, тем более мы принесли в копилку сборной призовые места. Грузинским спортсменам не удалось завоевать медали", — рассказал Читанава.

Два спортсмена из Абхазии заняли призовые места на втором Чемпионате мира по каратэ кекусинкай в Астане. Роберт Карапетян занял второе место, уступив первенство в финале японскому каратисту, а Лера Джалагония провела три боя и в полуфинале взяла бронзу.

Второй чемпионат мира по каратэ кекусинкай прошел в Казахстане с 3 по 4 ноября. Всего в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Абхазские каратисты взяли серебро и бронзу в Астане





