Дауров об ожидаемом урожае цитрусовых: в два раза больше чем в прошлом году

Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров рассказал, какой урожай мандаринов ожидается в Абхазии в 2018 году.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал, что, в сравнении с прошлым годом, в этом году ожидается в два раза больше урожая цитрусовых.

"Если сравнивать с предыдущим годом, то урожай мандаринов не маленький. Самым урожайным годом считается, когда собирается в среднем 30-35 тысяч тонн мандаринов. Как раз такой урожай мы ожидаем. В прошлом году предварительно был определен объем урожая 15 тысяч тонн", — добавил он.

Помимо этого, он заметил, что качество продукции в этом году очень хорошее, и связано это с тем, что Минсельхоз провел большую работу по уничтожению мраморного клопа, который является основным вредителем.

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"Мы в достаточно большом объеме и на бесплатной основе выделяли людям необходимые для борьбы с мраморным клопом препараты. Большой объем работы провели и владельцы мандариновых плантаций. Конечный результат получился очень удачный и положительный", — сказал Дауров.

Он напомнил, что каждый год Минсельхоз проводит работу по предварительному определению урожая по всей республике.

"Мы воочию видим, что цитрусовые в этом году качественные. По объему ожидаемого урожая Гулрыпшский район лидирует, речь идет и о частных хозяйствах и о госсекторе, который находится в аренде. Конечно, частного сектора в Абхазии всегда было больше и в довоенные годы и сегодня", — подчеркнул временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства.

Основной сбор цитрусовых в Абхазии идет с ноября до конца декабря.

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"Основной сбор идет до 25, 26, 27 декабря, потому, что большегрузные машины должны довезти мандарины, чтобы они попали на российский новогодний стол. После праздников сбор и реализация продолжаются и в январе, но основная реализация происходит до нового года", — заметил Дауров.

Каждый житель Абхазии, который занимается сельхозпроизводством может обратиться в РУП "Абхазпродэкспорт" для того, чтобы хранить свою продукцию в плодоовощехранилище, расположенном в Гулрыпшском районе.

Дауров рассказал, каким ожидается урожай мандаринов в Абхазии>>

На базе этого хранилища создан РУП "Абхазпродэкспорт", который занимается приемом и реализацией цитрусовых, овощей и фруктов. Пока этого предприятия достаточно для тех объемов производимой продукции которые есть Абхазии, рассказал Дауров.