Дауров об ожидаемом урожае цитрусовых: в два раза больше чем в прошлом году

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал, что, в сравнении с прошлым годом, в этом году ожидается в два раза больше урожая цитрусовых.
"Если сравнивать с предыдущим годом, то урожай мандаринов не маленький. Самым урожайным годом считается, когда собирается в среднем 30-35 тысяч тонн мандаринов. Как раз такой урожай мы ожидаем. В прошлом году предварительно был определен объем урожая 15 тысяч тонн", — добавил он.
Помимо этого, он заметил, что качество продукции в этом году очень хорошее, и связано это с тем, что Минсельхоз провел большую работу по уничтожению мраморного клопа, который является основным вредителем.
Он напомнил, что каждый год Минсельхоз проводит работу по предварительному определению урожая по всей республике.
"Мы воочию видим, что цитрусовые в этом году качественные. По объему ожидаемого урожая Гулрыпшский район лидирует, речь идет и о частных хозяйствах и о госсекторе, который находится в аренде. Конечно, частного сектора в Абхазии всегда было больше и в довоенные годы и сегодня", — подчеркнул временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства.
Основной сбор цитрусовых в Абхазии идет с ноября до конца декабря.
Каждый житель Абхазии, который занимается сельхозпроизводством может обратиться в РУП "Абхазпродэкспорт" для того, чтобы хранить свою продукцию в плодоовощехранилище, расположенном в Гулрыпшском районе.
Дауров рассказал, каким ожидается урожай мандаринов в Абхазии>>
На базе этого хранилища создан РУП "Абхазпродэкспорт", который занимается приемом и реализацией цитрусовых, овощей и фруктов. Пока этого предприятия достаточно для тех объемов производимой продукции которые есть Абхазии, рассказал Дауров.