Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 ноября

В понедельник 12 ноября территория Абхазии окажется под влиянием отрога арктического антициклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, во второй половине дня и вечером небольшой дождь, такой прогноз дают синоптики Абхазии на понедельник 12 ноября.

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 4-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +5˚С, днем повысится до +17˚С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение моря умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.