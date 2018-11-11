20:15 11 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.85
  • EUR75.81
Поиск
Дождь

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (836)
6010

В понедельник 12 ноября территория Абхазии окажется под влиянием отрога арктического антициклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, во второй половине дня и вечером небольшой дождь, такой прогноз дают синоптики Абхазии на понедельник 12 ноября. 

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 4-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью опустится до +5˚С, днем повысится до +17˚С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение моря умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (836)
Теги:
прогноз погоды, погода в Абхазии, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

  • Сувенирная купюра номиналом 0 евро
    Запад не поможет

    В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
Пожар в гипермаркете "Лента": кадры питерского происшествия
Голодный кролик атакует: ушастый терроризирует сухумского кота
Голодный кролик атакует: ушастый терроризирует сухумского кота
Как получить жилье в Абхазии
Как получить жилье в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia