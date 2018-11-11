Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 ноября

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, во второй половине дня и вечером небольшой дождь, такой прогноз дают синоптики Абхазии на понедельник 12 ноября.
Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 4-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +5˚С, днем повысится до +17˚С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение моря умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.