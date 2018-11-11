"Битва" интеллектов: в Сухуме сыграли в "Что? Где? Когда?"

Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм состоялся в Сухуме в воскресенье 11 ноября. Корреспондент Sputnik побывал на соревновании знатоков "Что? Где? Когда?" и узнал, что общего у Гарри Поттера с Абхазией, кто такая "Фаина Вахтанговна Женевская" и за что извинился обладатель "хрустальной совы" Михаил Скипский перед командами.

Бадри Есиава, Sputnik

"Поехали"

К 10:00 все 12 команд, которые прошли в финал интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", заняли свои места за столами. Знатоки пребывали в приподнятом настроении и основательно подготовились к "поединку". Почти перед каждым из них лежали шоколадки или фрукты. Полезный "допинг" для работы мозга.

© Sputnik / Бадри Есиава Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм

До начала остается всего несколько минут и микрофон берет в руки обладатель "хрустальной совы" телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский, который в шутливой форме заранее извинился за то, что может допустить неточность с ударением или произношением в вопросах, связанных с Абхазией.

"Я заранее прошу прощения. Есть вопросы с национальным колоритом, тематикой и мой логопед не всегда будет мной доволен по поводу того, как я произношу некоторые топонимы и слова", — сказал Скипский и объявил о начале игры.

Знатоки были максимально сосредоточены. Всячески помогал им и сам ведущий, который старался зачитывать вопросы неспешно, словно во время диктанта в школе. Это давало возможность командам успевать записывать вопросы целиком. Такая подача "материала" Скипским, видимо, напрямую связана с его профессией педагога.

© Sputnik / Бадри Есиава Обладатель "хрустальной совы" телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский

Первый тур не был привязан к какой то определенной теме и поэтому вопросы могли быть самыми непредсказуемыми. Команды должны были уложиться в одну минуту и передать свои ответы "ласточкам" – так называют волонтеров, которые "порхают" по залу и собирают бумажки с ответами.

"Президент США Гарри Труман будучи реалистом говорил: "Если вам нужен друг в Белом доме, сделайте это. Назовите героя детской литературы, который хотел сделать это, даже больше чем жениться", — таким был вопрос №1, а "детский" ответ на него многих удивил – "Малыш" (из Карлсона-ред.).

Знатоки не скрывали эмоций. После каждого вопроса ведущего помещение наполнялось гулом, а правильные ответы сопровождались громкими аплодисментами.

Объявили перерыв. Знатоки вышли на улицу и принялись дискутировать о ходе игры. Одним вопросы показались сложными, чем за день до этого, другие не согласились. Кто то из игроков подметил, что в этом туре упор сделан на логику, нежели на знания.

© Sputnik / Бадри Есиава Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм

Тур второй

Второй тур "Что? Где? Когда? был посвящен Абхазии и 25-летию Победы и Независимости республики. Объявление этой темы знатоки восприняли с воодушевлением. Именно в этом туре команды дали наибольшее количество правильным ответов.

Например, вопрос про Героя Абхазии, ученого и археолога Мущни Хварцкия, который погиб во время Отечественной войны народа Абхазии, никто не позволил себе допустить ошибку. А звучал он так: "Испытывая свой характер, Мущни Хварцкия еще школьником бегал по его перилам. Тогда Хварцкия не подозревал, что он надолго станет неким его рубежом. Назовите его точно". И все команды сделали это абсолютно точно. Речь шла о Гумистинском мосте.

В интеллектуальной игре нашлось место и для юмора.

"Шутят, что в Абхазии хирургам приходится дважды, а то и трижды делать это с пациентом. Какой исключительный глагол мы заменили словами "делать это"? Время пошло", — задал вопрос Скипский и ответ на него развеселил всех присутствующих – "брить". В контексте этой шутки, считается, что пока идет операция больной успевает несколько раз обрасти волосами.

Оказывается у Гарри Поттера и Абхазии есть похожая история. Дело в том, что незадолго до начала войны, в Ткуарчале произошло некое событие с огромной старой елью и почти тоже самое было в рассказе о молодом маге. Командам нужно было вспомнить, что это за событие и догадаться о ком идет речь в вопросе. Многие справились с задачей успешно.

© Sputnik / Бадри Есиава Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм

Команда со звучным, но странным названием "Фаина Вахтанговна Женевская", состоящая на половину из журналистов, пожалуй, была самой "новоиспеченной". По признанию игроков, она появилась на "свет" всего за несколько дней до начала чемпионата.

"Это прекрасная история. Мы с моим крестным отцом Астамуром Маан встретились в кафе, после того как я приехала из Женевы. Я решила дать ему почитать мои заметки, и представили их, как "женевская", имея в виду мысли, пришедшие в этом городе. Он неожиданно для меня поинтересовался — "Фаина Женевская?". Я ответила, что именно она. Спустя две недели, когда перед нами встал вопрос, как назвать команду, долго думать не пришлось", — рассказала журналист Элеонора Гилоян.

Ее коллега Надежда Боровикова поделилась тем, что получила огромное удовольствие от игры, даже в те моменты, когда ее команде не удавалось найти правильный ответ. Журналисты признались, что эта игра заставляет одновременно чувствовать себя умным и глупым, так как, порой, ты даешь верный ответ на сложный вопрос, а ошибаешься на легком. Все приходит с опытом, уверены они.

© Sputnik / Бадри Есиава Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм

Финал

Третий тур выдался напряженным. Главные претенденты на победу, которые заявили о своих амбициях в предыдущих двух этапах и на несколько очков ушли в отрыв от соперников, старались сохранить преимущество. По правилам, занявшие с 1 по 8 места команды, могли принять участие в брейн-ринге. Те, кому повезло меньше, оставалось лишь наблюдать.

Каждый балл на счету и в ход пошли апелляционные жалобы. В течение игры три команды выразили несогласие с решением организаторов по тому или иному вопросу, но отстоять свою точку зрения удалось далеко не всем.

По итогам игры "Что? Где? Когда?" безоговорочными победителями стала команда "Бразерс", второе место заняла одна из самых опытных команд — "12 разгневанных мужчин" и с удачным дебютом можно поздравить "Фаину Вахтанговну Женевскую", которая взяла "бронзу".

Капитан "Бразерс" Аслан Зантария рассказал, что его команда сформировалась год назад и с тех пор претерпела изменения не только в составе, но и названии. За игру они набрали 16 очков, и этот результат он назвал среднестатистическим.

"В некоторых турах вопросы, порой, были даже слишком легкими. Когда ты долго играешь в эту игру, появляется привычка раскручивать каждый вопрос, вспоминать какие-то метафоры, аллюзии, отсылки. Это происходит на автомате и бывает, что ты сам себя путаешь. Ответ на поверхности, а ты уходишь не в ту сторону", — поделился Зантария.

Он также добавил, что туры, посвященные Абхазии, для него всегда были самыми любимыми. По его мнению, такой подход пробуждает в игроках чувства патриотизма, воодушевляет и углубляет знания о собственной стране.

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Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого входят турниры по брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", состоялся в Сухуме с 10 по 11 ноября. В нем приняли участие 24 команды. Чемпионат проводится интеллектуально-творческим клубом "Дюна".