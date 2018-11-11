Скипский об уровне интеллектуальных игр в Абхазии: рад, что ожидания не сбылись

"Очень азартно, довольно тяжелые вопросы. Я знаю, что точно сменился чемпион республики, команда, которая до этого дважды выигрывала. Это уже интересно, интрига. Правда, азартно, ребята бьются, но очень вежливо. Было несколько вопросов, на которые ни одна из команд в зале не дала ответа. Вопросы хорошие, сложные, команды аплодируют за красоту игры. Я скажу, что точно не на все вопросы ответил бы, над многими пришлось бы ломать голову. Думал, что будет гораздо легче и команды сыграют значительно хуже. Я рад, что эти ожидания не сбылись. Есть хорошие команды, которые показывают довольно высокий уровень. Я могу сравнить с петербургскими школьными или студенческими командами, для многих из них эти вопросы тоже были бы серьезным камнем преткновения. Нельзя не похвалить организаторов чемпионата, к ним вообще никаких претензий", — отметил Скипский.

"Битва" интеллектов: в Сухуме сыграли в "Что? Где? Когда?">>

Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого вошли турниры по брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", состоялся в Сухуме. Ведущим чемпионата был обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский.