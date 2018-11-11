Цена экономии: как не "разориться" на электроэнергии в Абхазии

Международный день энергосбережения отмечается во многих странах мира ежегодно 11 ноября. О том, как сэкономить на электроэнергии в Абхазии, какой вид бытовой техники наиболее выгоден потребителю, и какие лампочки лучше всего устанавливать дома, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Инвертарная" экономия

Денис Аргун из Гудауты проработал продавцом-консультантом в магазине бытовой техники около восьми лет. По его рассказу, первая техника с системой энергосбережения появилась в Абхазии примерно в 2013 году – это были холодильники с инверторными двигателями. Вслед за ними пошли кондиционеры и стиральные машины.

"Инверторные двигатели потребляют очень мало электроэнергии и могут работать при низком напряжении. Помимо этого, они намного выносливее техники с обычной системой и работают в разы тише. Единственный минус – это цена", — поделился опытом Аргун.

Современная бытовая техника с "режимом" экономии дороже своих предшественников на 30-40%, но эти издержки со временем компенсируются, уверен Денис. Более того, она его устраивает не только, как потребителя электроэнергии, но и как отца маленького ребенка, который не просыпается от шумной работы кондиционера или при запуске холодильника.

Денис поделился историей того, как из-за нехватки места, ему пришлось установить внешний блок кондиционера на соседской стене. При этом он сильно переживал, что соседи будут жаловаться и ему придется его перевесить.

"Как то раз я спросил у них, не мешает ли мой кондиционер. На это они мне задали ответный вопрос: "А ты включал его?". То есть, он работает значительно тише", — сказал Аргун.

Время идет вперед, наука не стоит на месте. Несмотря на все плюсы инвертарной системы бытовой техники, на его смену уже пришло более усовершенствованное изобретение – линейный инвертарный двигатель. По мнению Дениса, они еще меньше потребляют энергию, но один минус все таки есть — непонятные звуки, которые на первый взгляд могут показаться поломкой.

Экономные лампы

Главный враг любой техники – это скачки напряжения, что в Абхазии не редкость. Во избежание непредвиденных затрат с ремонтом, Денис советует потребителю подстраховаться и не скупиться на стабилизаторы напряжения.

В преддверии международного Дня энергосбережения, директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба на своей страничке в фейсбук поделился не хитрым советом того, как сэкономить не лишние деньги.

"Занимаюсь ремонтом в помещении. Потолки высокие, не попадает дневной свет. Необходимо хорошо освещать. Установили 20 ламп по 30 Ватт. Энергосберегающие лампы обошлись по 300 рублей за штуку. Итого 6000 рублей. Крайне непривычно отдавать за лампочки такую сумму, даже как-то обидно, так как лампы накаливания, дающие ровно такой же свет, обошлись бы 45 рублей за штуку (300 Ватт). Итого 900 рублей", — поделился Лазба.

Дальше он объяснил, в чем все же выгода. Например, 20 ламп будут гореть круглосуточно в течение года. По его подсчетам, расход простых ламп в месяц 3670 рублей, а энергосберегающих 367 рублей. То есть, аж на 1000%. Годовая выгода за минусом разницы в стоимости около 39 000 рублей, написал Лазба и призвал всех экономить не только деньги, но и электроэнергию.

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