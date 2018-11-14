20:00 14 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.00
  • EUR76.76
Поиск
Высоковольтная линия. Архивное фото

"Черноморэнерго" назвало причины аварии в Очамчыре

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
78240

В районах Абхазии на четыре часа было отключено энергоснабжение вечером 13 ноября из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220".

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Авария произошла из-за обрыва на высоковольтной линии "Очамчыра 220" в районе села Араду, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

Лампочка
CC0
Цена экономии: как не "разориться" на электроэнергии в Абхазии

Были обесточены центр республики и все западные районы Абхазии.

"Авария произошла вследствие перегруза линии. Это невозможно предугадать", – прокомментировали в компании.

Как пояснили в пресс-службе, аварии на высоковольтных линиях всегда приводят к тому, что без света остаются большие территории.

Энергетики оперативно определили неисправность и приступили к ее устранению. Чтобы возобновить подачу электроэнергии,  аварийным бригадам понадобилось около пяти часов. Но окончательные работы по устранению аварии завершились лишь к утру 14 ноября.

"Практически все дежурные силы были задействованы. На месте аварии работали человек 15, не считая диспетчеров, дежурные силы, которые проверяли линии, начиная от Ткуарчала. На место аварии вчера ночью прибыл и генеральный директор РУП "Черноморэнерго", руководил работами главный инженер. У нас такие моменты отрабатываются оперативно. Работают профессионалы, поэтому очаг аварии был обнаружен в кратчайшие сроки и работы были проведены быстро, насколько это было возможно", – отметили в пресс-службе.

В "Черноморэнерго" добавили, что профилактические работы проводятся, но глобальный ремонт линии невозможно провести из-за того, что предприятие не имеет на это средств – население не платит за электроэнергию.

Линии электропередачи
© Sputnik / Artem Kreminsky
Доработать закон: как Абхазии "перезагрузить" энергосистему

"При такой собираемости оплаты говорить о глобальных работах невозможно. Но тем не менее мы аварийно выходим, просто автоматизм отработан. Есть нужная техника, чтобы в любую погоду и в любое время дня и ночи устранить неполадки", – заявили в "Черноморэнерго".

Под "напряжением": что испытывает энергосистема Абхазии>>

В районах Абхазии на четыре часа было отключено энергоснабжение вечером 13 ноября из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220".

По теме

Республиканская больница Сухума питается за счет дизельного генератора
В больнице Гагры рассчитывают, что резервного питания хватит на всю ночь
Электроснабжение восстановлено по всей Абхазии, кроме центра Сухума
Электроснабжение полностью восстановлено в Абхазии
Теги:
Черноморэнерго, авария, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Airbus A220-300, выкрашенный в цвета латвийского флага в честь столетия государства
    По всем правилам

    Авиакомпания airBaltic ответила на критику сомнительного дизайна самолета: раскраска полностью соответствует цветам флага Латвии.

  • Школа, урок, архивное фото
    До победного конца

    Профсоюз работников образования Литвы заявил, что забастовка педагогов продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

  • Монеты и купюры евро
    Бонус за покупку

    В Румынии мужчина через интернет купил подержанный шкаф и нашел там коробку с 95 тысячами евро.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Гуарапский писарь
Актер в пачке и череда метаморфоз: премьера "Гуарапского писаря"
Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками
Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia