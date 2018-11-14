"Черноморэнерго" назвало причины аварии в Очамчыре

В районах Абхазии на четыре часа было отключено энергоснабжение вечером 13 ноября из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220".

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Авария произошла из-за обрыва на высоковольтной линии "Очамчыра 220" в районе села Араду, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

Были обесточены центр республики и все западные районы Абхазии.

"Авария произошла вследствие перегруза линии. Это невозможно предугадать", – прокомментировали в компании.

Как пояснили в пресс-службе, аварии на высоковольтных линиях всегда приводят к тому, что без света остаются большие территории.

Энергетики оперативно определили неисправность и приступили к ее устранению. Чтобы возобновить подачу электроэнергии, аварийным бригадам понадобилось около пяти часов. Но окончательные работы по устранению аварии завершились лишь к утру 14 ноября.

"Практически все дежурные силы были задействованы. На месте аварии работали человек 15, не считая диспетчеров, дежурные силы, которые проверяли линии, начиная от Ткуарчала. На место аварии вчера ночью прибыл и генеральный директор РУП "Черноморэнерго", руководил работами главный инженер. У нас такие моменты отрабатываются оперативно. Работают профессионалы, поэтому очаг аварии был обнаружен в кратчайшие сроки и работы были проведены быстро, насколько это было возможно", – отметили в пресс-службе.

В "Черноморэнерго" добавили, что профилактические работы проводятся, но глобальный ремонт линии невозможно провести из-за того, что предприятие не имеет на это средств – население не платит за электроэнергию.

© Sputnik / Artem Kreminsky Доработать закон: как Абхазии "перезагрузить" энергосистему

"При такой собираемости оплаты говорить о глобальных работах невозможно. Но тем не менее мы аварийно выходим, просто автоматизм отработан. Есть нужная техника, чтобы в любую погоду и в любое время дня и ночи устранить неполадки", – заявили в "Черноморэнерго".

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В районах Абхазии на четыре часа было отключено энергоснабжение вечером 13 ноября из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220".