Доля новейших образцов вооружения российских военных в Абхазии достигла 70%

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев рассказал журналистам, что доля новейших образцов вооружения и военной техники в российской военной базе Южного военного округа в Абхазии в 2018 году достигла 70%, передает РИА Новости.

"В текущем году доля новейших образцов вооружения и военной техники ЮВО в Абхазии достигла 70%", — сказал он.

Всего на вооружении в Абхазии состоят свыше 700 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, мобильные комплексы "Леер-2" на базе бронеавтомобилей "Тигр", бронеавтомобили "Камаз", "Мустанг", вездеходы МТ-ЛБВ, реактивные системы залпового огня "Град", различные радиолокационные станции, инженерные машины и другая боевая техника.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Полку прибыло: на базу ЮВО в Абхазии приехали новобранцы-ракетчики

Вся необходимая техника и вооружение прибывает в соединение с заводов-изготовителей автомобильным и железнодорожным транспортом, а также своим ходом.

После поступления новых образцов техники и вооружения в военную базу и их постановки в штат, военнослужащие обязательно используют новинки во время учений и на занятиях по боевой подготовке, осваивая возможности новинок в различных климатических и географических условиях.

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Курсы экстремального вождения для военных водителей остаются важным этапом совершенствования навыков вождения вновь поступившей автомобильной и гусеничной техники.