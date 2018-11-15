Абхазия и Россия подписали соглашение на культурном форуме в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство культуры России и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии подписали двустороннее соглашение на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме 15 ноября, рассказала в интервью Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Соглашение предусматривает план сотрудничества стран в сфере культуры в 2019 году. В него входят двусторонние гастроли театров, встреча с экспертами в сфере сохранения историко-культурного наследия, выставка абхазских художников в честь 80-летия Cоюза художников Абхазии и гастроли творческих коллективов.

© Фото : Сария Маршан Министерство культуры России и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии на подписании двустороннего соглашения на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 15 ноября 2018

"Также в 2019 году все еще продолжает работать программа, которую мы подписали в 2016 году, и которая дает возможность напрямую работать с нашими учреждениями культуры, нашими общественными организациями. Поэтому соглашение о сотрудничестве - это хорошая основа для того, чтобы уже с начала года строить рабочие планы и готовить конкретные мероприятия", - рассказала Арсалия.

Министр подчеркнула, что абхазская делегация уже в шестой раз участвует в Санкт-Петербургском культурном форуме, и главный результат - сотрудничество с российскими коллегами и обмен опытом.

"Нам интересно, нам полезно встретиться с коллегами, обсудить, что сегодня является главным в мире культуры, ну и строить планы на будущее. Мы каждый раз для себя берем много нового в работе, это бесценная информация. Также сюда приехали сотрудники Министерства культуры Абхазии – информационный отдел, правовой отдел, для них это тоже очень хороший опыт взаимодействия со своими российскими коллегами. Каждый форум - это новые идеи, новые планы и очень полезные встречи", - рассказала министр.

© Фото : Сария Маршан Министерство культуры России и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии на подписании двустороннего соглашения на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 15 ноября 2018

VII Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 ноября. Он объединяет экспертов в области театрального искусства, балета, знаменитых кинорежиссеров, музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса.

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