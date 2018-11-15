19:33 15 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.62
  • EUR75.54
Поиск

Абхазия и Россия подписали соглашение на культурном форуме в Санкт-Петербурге

© Фото : Сария Маршан
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7820

VII Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство культуры России и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии подписали двустороннее соглашение на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме 15 ноября, рассказала в интервью Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Соглашение предусматривает план сотрудничества стран в сфере культуры в 2019 году. В него входят двусторонние гастроли театров, встреча с экспертами в сфере сохранения историко-культурного наследия, выставка абхазских художников в честь 80-летия Cоюза художников Абхазии и гастроли творческих коллективов.

© Фото : Сария Маршан
Министерство культуры России и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии на подписании двустороннего соглашения на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 15 ноября 2018

"Также в 2019 году все еще продолжает работать программа, которую мы подписали в 2016 году, и которая дает возможность напрямую работать с нашими учреждениями культуры, нашими общественными организациями. Поэтому соглашение о сотрудничестве -  это хорошая основа для того, чтобы уже с начала года строить рабочие планы и готовить конкретные мероприятия", - рассказала Арсалия.

Министр подчеркнула, что абхазская делегация уже в шестой раз участвует в Санкт-Петербургском культурном форуме, и главный результат  - сотрудничество с российскими коллегами и обмен опытом.

"Нам интересно, нам полезно  встретиться с коллегами, обсудить, что сегодня является главным в мире культуры, ну и строить планы на будущее. Мы каждый раз для себя берем много нового в работе, это бесценная информация. Также сюда приехали сотрудники Министерства культуры Абхазии – информационный отдел, правовой отдел, для них это тоже очень хороший опыт взаимодействия со своими российскими коллегами. Каждый форум - это новые идеи, новые планы и очень полезные встречи", - рассказала министр.

© Фото : Сария Маршан
Министерство культуры России и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии на подписании двустороннего соглашения на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 15 ноября 2018

VII Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 ноября. Он объединяет экспертов в области театрального искусства, балета, знаменитых кинорежиссеров, музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса.

Арсалия о культурном форуме в России: получаем бесценные знания для практических шагов>>

Информационное агентство и радио Sputnik выступает  международным информационным партнером форума.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Житель города Риги на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборах в Латвии.
    Оставить без пособия

    Меньше чем за неделю латвийцам удалось собрать 10 тысяч подписей под петицией за отмену компенсаций непереизбранным депутатам Сейма.

  • Логотип американской компании Amazon, архивное фото
    Неприятные воспоминания

    Литовские депутаты вместе с коллегами из других стран Балтии обратились к Amazon с просьбой убрать из продажи футболки с советской символикой.

  • Стадо колхоза Пограничник на пастбище. МССР, 1972 год.
    Только для своих

    Иностранцам запретят покупать землю в Молдове. Такие положения содержатся в новом Земельном кодексе, принятом правительством.

  • Школьники, архивное фото
    Довербовался

    В Таджикистане школьный учитель приговорен к 19 годам за вербовку учеников в ряды террористической группировки "Исламское государство".

  • На трассе слалома
    Новые возможности

    В Узбекистане будет создан первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

  • Юри Ратас
    И нашим, и вашим

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя идею о создании единой армии Евросоюза, попытался угодить и Вашингтону, и Брюсселю.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие фотографии конкурса Nature Photographer of The Year 2018
"Всевидящие око": уникальные кадры руления и полета самолетов обнаружения А-50
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia