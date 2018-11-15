Арсалия о культурном форуме в России: получаем бесценные знания для практических шагов

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия рассказала радио Sputnik о том, что дает участие в Международном культурном форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Мы каждый раз узнаем много нового для себя, берем на заметку, это бесценная информация в работе, в практических шагах. Батал Самсонович (Кобахия - замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия) будет участвовать в дискуссиях, по вопросам охраны культурного наследия. Также приехали наши коллеги из Министерства культуры Абхазии. Для них тоже это очень хороший опыт взаимодействия с российскими коллегами. Каждый форум - это новые идеи, планы, очень полезные встречи",- сказала Арсалия.

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В Санкт-Петербурге в седьмой раз проходит Международный культурный форум. На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.