19:33 15 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.62
  • EUR75.54
Поиск

Хаджимба принял зампреда Совета министров Крыма Георгия Мурадова

© Фото : Официальный сайт президента Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
35 0 0

План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом на 2018 – 2021 годы будет подписан в Сухуме 16 ноября.

СУХУМ, 15 НОЯ - Sputnik. Рауль Хаджимба принял заместителя председателя Совета министров Республики Крым, сопредседателя Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Республики Абхазия и Республики Крым Георгия Мурадова, сообщает официальный сайт президента.

В приветственном слове глава государства отметил важность взаимоотношений республики с Крымом.

"Взаимоотношения с Крымом и в целом c Российской Федерацией очень важны для нас. Мы приветствуем наращивание контактов и возможностей для развития экономического сотрудничества. Считаю, что ваше присутствие в руководстве совместной Комиссии как раз и будет этому способствовать", - подчеркнул президент.

© Фото : пресс-служба кабинета министров Абхазии
Есть план: Абхазия и Крым определились с направлениями сотрудничества
Георгий Мурадов подчеркнул значимость кропотливой работы на благо народов Абхазии и России.

"Мы проводим сейчас первое заседание совместной комиссии, и с Дауром Джумковичем Аршба договорились о том, что должны прийти не просто к общим рассуждениям о нашей братской дружбе, но и к совместным вопросам. Таких на самом деле много. Мы хотим сделать полезные вещи для наших государств и наших народов, с тем чтобы у них улучшались условия жизни. С такими мыслями мы к вам и приехали, находить точки соприкосновения, которые дадут позитивный эффект", - сказал Георгий Мурадов.

Гагра и Ялта заключили в Сухуме Соглашение о двусторонних связях>>



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Житель города Риги на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборах в Латвии.
    Оставить без пособия

    Меньше чем за неделю латвийцам удалось собрать 10 тысяч подписей под петицией за отмену компенсаций непереизбранным депутатам Сейма.

  • Логотип американской компании Amazon, архивное фото
    Неприятные воспоминания

    Литовские депутаты вместе с коллегами из других стран Балтии обратились к Amazon с просьбой убрать из продажи футболки с советской символикой.

  • Стадо колхоза Пограничник на пастбище. МССР, 1972 год.
    Только для своих

    Иностранцам запретят покупать землю в Молдове. Такие положения содержатся в новом Земельном кодексе, принятом правительством.

  • Школьники, архивное фото
    Довербовался

    В Таджикистане школьный учитель приговорен к 19 годам за вербовку учеников в ряды террористической группировки "Исламское государство".

  • На трассе слалома
    Новые возможности

    В Узбекистане будет создан первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

  • Юри Ратас
    И нашим, и вашим

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя идею о создании единой армии Евросоюза, попытался угодить и Вашингтону, и Брюсселю.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие фотографии конкурса Nature Photographer of The Year 2018
"Всевидящие око": уникальные кадры руления и полета самолетов обнаружения А-50
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia