Хаджимба принял зампреда Совета министров Крыма Георгия Мурадова

План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом на 2018 – 2021 годы будет подписан в Сухуме 16 ноября.

СУХУМ, 15 НОЯ - Sputnik. Рауль Хаджимба принял заместителя председателя Совета министров Республики Крым, сопредседателя Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Республики Абхазия и Республики Крым Георгия Мурадова, сообщает официальный сайт президента.

В приветственном слове глава государства отметил важность взаимоотношений республики с Крымом.

"Взаимоотношения с Крымом и в целом c Российской Федерацией очень важны для нас. Мы приветствуем наращивание контактов и возможностей для развития экономического сотрудничества. Считаю, что ваше присутствие в руководстве совместной Комиссии как раз и будет этому способствовать", - подчеркнул президент.

© Фото : пресс-служба кабинета министров Абхазии Есть план: Абхазия и Крым определились с направлениями сотрудничества

Георгий Мурадов подчеркнул значимость кропотливой работы на благо народов Абхазии и России.

"Мы проводим сейчас первое заседание совместной комиссии, и с Дауром Джумковичем Аршба договорились о том, что должны прийти не просто к общим рассуждениям о нашей братской дружбе, но и к совместным вопросам. Таких на самом деле много. Мы хотим сделать полезные вещи для наших государств и наших народов, с тем чтобы у них улучшались условия жизни. С такими мыслями мы к вам и приехали, находить точки соприкосновения, которые дадут позитивный эффект", - сказал Георгий Мурадов.

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