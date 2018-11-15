Труппа Молодежного театра пыталась силой войти в Абхазский драмтеатр

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Труппа Молодежного государственного театра попыталась силой войти в здание Абхазского драматического театра, сообщает с места корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава МВД ведет переговоры с протестующими у Абхаздрама: двери заперли

"Нас просто так держат на улице, и завтра не придем к решению! Молодым не дадут никакой дороги! Но мы вернемся завтра! За что нас не пускают на работу?" — выкрикнули из толпы у театра и попытались войти в здание, но были остановлены сотрудниками правоохранительных служб.

Актеры утверждают, что не собираются расходиться до завершения переговоров с руководством Абхазского драмтеатра о совместном использовании сцены.

"Мы будем стоять здесь до утра! Пока не примут решение. Силовые структуры сказали нам, что ни нам, ни им не дадут играть. Но все же запустили их (труппу Абхазского драмтеатра - ред.). Мы поняли, что нас обманули, поэтому стоим здесь. Мы хотим, чтобы нам выделили определенные дни — четверг или, на крайний случай, вторник и среду. Но не по остаточному принципу", — заявила актриса Молодежного театра Фрида Лейба.

После попытки силового проникновения в здание вход в Абхазский драмтеатр закрыли на ключ, и к переговорам с протестующими подключился министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили. В 19:00 начался запланированный спектакль Абхазского драматического театра "Пешком". Зрителей провели в зал через запасной вход.

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Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам и пятницам, но их устраивает вторник, среда или четверг.

В фойе ведутся переговоры с представителями двух театров при участии сотрудников Министерства культуры Абхазии и МВД республики.