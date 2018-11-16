Труппа на площади: артисты Молодежного театра продолжают "осаду" Абхаздрама

У здания Абхазского театра 15 ноября начался протест труппы Молодежного государственного театра, который хотел показать в четверг свой спектакль, но сделать это им не позволили.

Как долго может продлиться акция, чего ждут молодые артисты и что думают по поводу предстоящего спектакля коллег "Махаз", который пройдет в пятницу вечером в Абхаздраме, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Продолжение протеста

Вечер пятницы. У абхазского драмтеатра многолюдно, но не из-за протестующих актеров Молодежного театра – распогодилось и сухумчане, гости столицы устроили для себя небольшой променад после дождливой недели. Когда акция "Молодежки" закончится никто не знает. Ребята ждут четкое решение, которое устроит всех, а до тех пор уходить они не собираются. Но надежда есть. Стоят так уже с утра четверга.

По словам актера Молодежного театра Аслана Еник, он и его коллеги уже побеседовали с руководством страны, некоторыми депутатами Парламента и старейшинами, которые пообещали помочь найти приемлемый для обеих сторон выход из ситуации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Театральный день: чего хочет Молодежный театр Абхазии

"Возможно, сегодня примут решение, а может быть, что в понедельник или вторник. Мы не точно знаем. Сначала узнаем, какой примут документ и тогда, наверное, организуют встречу обеих сторон, где, наверняка, надо будет обсудить те или иные пункты этого документа", - сказал Еник.

В пятницу вечером труппа Абхазского драмтеатра на своей сцене показывает спектакль "Махаз". Еник говорит, что "Молодежка" мешать не будет, так как пятница – день Абхаздрама.

Холодная ночь

Актеры Молодежного театра хотят только одного – вернуть "свой" четверг – день, когда они могли бы выходить на сцену, рассказал артист Вадим Абухба, который провел минувшую ночь на театральной площади.

"Только сотрудников Молодежного театра было около 20 человек. Периодически к нам подходили и наши товарищи, которые нас поддерживают. Девочки тоже не хотели уходить, но мы их переубедили и отправили домой. Вчера было очень холодно. Ни один из нас не сомкнул глаз и даже в машину не сел погреться", - утверждает Абухба и добавляет, что вся ночь прошла в обсуждении конфликта и поиске путей его разрешения.

Участник акции протеста подчеркнул, что никто из актеров "Молодежки" не желает, чтобы их действия расценивали, как политический протест, но предстоящий вечером спектакль в Абхазском театре Абухба назвал обидной провокацией и выразил сожаление, что за весь день никто из старших коллег не вышел с ними поговорить.

Актриса Ирма Гулуа отнеслась к этому более спокойно. Она отметила, что "Молодежке" нужен только "их четверг".

"Нам нужен наш день. Больше у нас никаких претензий нет. Мы хотим работать. Что касается сегодняшнего спектакля, это их день", - считает она.

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Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

Актерам "Молодежки" предлагали выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам или пятницам, но их устраивает только вторник, среда или четверг.

Протестующие намерены оставаться на площади перед театром до тех пор, пока вопрос совместного использования сцены не будет решен.