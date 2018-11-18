Агрба о финальной схватке в Кисловодске: победа далась тяжело

IX Кубок мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA состоялся с 10 по 11 ноября в Кисловодске.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Последние 40 секунд финальной схватки со спортсменом из Киргизии были самыми сложными, рассказал в интервью радио Sputnik чемпион мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA Энри Агрба.

По словам спортсмена, противник из Киргизии оказался чемпионом мира по боевому самбо. Об этом Агрба узнал только перед началом боя.

"Это ведущий вид спорта в смешанных единоборствах и огромное преимущество. В первой встрече он грамотно контратаковал мои приемы, было видно, что у него хорошо поставлена защита. Но получилось так, что в полуфинале я хорошо попал ему с колена и вывел из строя. Однако победа все же досталась тяжело"- рассказал чемпион.

В финале противник использовал свой коронный прием - "треугольник". Лежа на спине, борец обхватил шею Агрба и пытался захватить его в "капкан".

© Фото : Астамур Аристава Спортсмен из Абхазии стал чемпионом мира по смешанным единоборствам

"Он меня так сдавливал, что мне показалось, что затих зал, а оказалось это у меня в голове просто все затихло. Последние 40 минут оказались самыми сложными, я держался на морально-волевых качествах", - сказал Агрба.

В то, что спортсмену удастся выбраться из Капкана не верил и его тренер Астамур Аристава. Однако, по словам борца, именно наставления тренера помогли ему сконцентрироваться в финальной схватке.

"Самое главное - слышать своего тренера. Спустя много лет тренировок ты не слышишь крики зала, только гул и четкий голос своего тренера. Иногда приходится идти наперекор его советам, когда в схватке ты чувствуешь, что в этот момент нужно именно так", - объяснил борец.

Удивлены были не только зал и тренер, но и его противник. Помимо титула чемпиона, спортсмен получил специальный приз за лучший бой вечера.

"Многие после боя подходили и не понимали, как я смог это сделать. Мой противник сам подошел после боя и спросил "Как?""- добавил он.

В планах у спортсмена из Гагры новые победы и титулы. Единственная проблема - отсутствие зала для тренировок.

"В Гагре просто нет борцовского зала для тренировок, мы ездим то в Гудауту, то еще куда-то. Я не могу ни с кем провести спарринг, ни с кем потренироваться. Мне никто не может помочь, так как и спортсменов нет. Им неоткуда взяться"- сказал Агрба.

По слова тренера чемпиона, проблема отсутствия зала для тренировок может привести к тому, что спорт просто перестанет быть популярным среди молодежи. А теория о том, что сложные условия лишь закаляют спортсмена - всего лишь миф.

Агрба о финальном бое за титул чемпиона мира: казалось, последние 40 секунд длились вечно>>