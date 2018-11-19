Во II Туристическом форуме "VISIT APSNY" примут участие делегации из регионов Российской Федерации и впервые из Сирийской Арабской Республики.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. II Туристический форум "VISIT APSNY" открылся в Сухуме в понедельник 19 ноября, передает с места события корреспондент Sputnik.

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Участников и гостей форума поприветствовала президент ТПП Абхазии Тамилла Мерцхулава. В своей речи она отметила особую радость, что в этом форуме впервые принимает участие делегация из Сирии, с которой два месяца назад было подписано соглашение о сотрудничестве. Она также подчеркнула, что неоценимый вклад в установление дружеских отношений с представителями этой республики внес бывший премьер-министр Абхазии, основатель ТПП страны Геннадий Гагулия.

Второй раз подряд в этом форуме принимают участие крымчане. На этот раз приехала министр по курортам и туризму Республики Крым Елена Юрченко, которая выступила координатором проекта "Карта гостя Абхазии".

"Все знают, что на прошлой неделе к нам прибыла большая делегация из Крыма, был подписан план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между нашими странами. И уже сегодня у нас в гостях министр по курортам и туризму Крыма. Мне очень приятно, что в форуме участвуют уважаемые эксперты из Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи, Севастополя. Это говорит о том, что мы находимся на правильном пути", - сказала Мерцхулава и добавила, что количество участников форума увеличилось вдвое.

Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия подчеркнул, что этот форум имеет большое значение для развития туризма республики и установления дружеских отношений между странами, чем Абхазия дорожит. Такая практика, уверен он, будет способствовать повышению уровня экономики Абхазии.

Главное правило крымчан - от слов к делу, что подтверждает подписанное межправительственное соглашение между республиками, отметила в своей речи министр по курортам и туризму Республики Крым Елена Юрченко.

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"Поверьте мне, приехав один раз в Абхазию, сюда хочется вновь вернуться. Я очень благодарна тем, кто делает это пространство столь значимым для туриста, что вы сумели выделить все ценное, что есть в Абхазии, и преподнести своим гостям. Вместе с "Союзом туризма Абхазии" Крым тоже сделал очень важное дело, завершили формирование мобильного приложения "Карта гостя Абхазии", куда войдут лучшие объекты размещения и все достопримечательности", - сказала Юрченко.

Президент "Союза ремесленников Сирии" Нажи аль Хадуа приехал не с пустыми руками. Он поблагодарил организаторов форума за приглашение, главу государства и весь абхазский народ за поддержку в борьбе с терроризмом и от имени лидера САР Башара Асада подарил Раулю Хаджимба самую дорогую в Сирии ткань агабани.

Хаджимба в свою очередь выразил благодарность гостям и уверенность в том, что форум "VISIT APSNY", который способствует расширению культурного влияния Абхазии в мире, станет традиционным.

"Я рад приветствовать участников и гостей ярмарки. Не сомневаюсь, что ее проведение станет традиционным для Абхазии. Несомненно, важно то, что сегодня здесь представлена Сирийская Арабская Республика, также участвуют представители Крыма. Самые добрые пожелания народу Сирии, который продолжает отстаивать свою страну, интересы своего государства и руководству Сирии. Успехов всем", - сказал президент.

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Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы", организованные "Абхазским союзом туризма" совместно с Торгово-промышленной палатой, прошел в Абхазии в марте 2018 года.

Организаторы туристического форума включили в программу проведение круглых столов, панельных сессий, на которых обсуждались различные вопросы, связанные с туристической отраслью республики.

Для участников форума также были организованы рекламные туры по республике, они посетили Рицинский национальный парк, Гагру, Новый Афон, Сухум. Работники туристического бизнеса из России также могли ознакомиться с условиями работы отелей и домов отдыха.

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