Импровизация и звезды абхазcкой эстрады: "Каданс" отметил первый юбилей

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году, впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Детский ансамбль "Каданс" свой пятилетний юбилей решил отпраздновать на сцене Абхазской филармонии 21 ноября.

Казалось бы, "Каданс" только вчера начинал свой путь. Сначала - шестеро ребят, плохая аппаратура. Но постоянные репетиции и огромная любовь к музыке дали свои плоды.

© Sputnik / Юбилейный концерт ансамбля "Каданс"

"За пять лет "Каданс" смог достичь огромных творческих успехов и отыграть свои концерты не только в городах нашей родной республики, но и побывали в Крыму, Москве и Питере. И в городах такой большой страны, как Россия, ребята смогли завоевать славу, стать лауреатами конкурсов и достичь больших успехов", – с небольшой истории начала юная ведущая концерта.

Сразу же после вступительных слов полились песни "Каданса", порой даже импровизированные. По традиции, ансамбль начал с абхазских песен. Первая композиция в репертуаре – "Азамат".

© Sputnik / Юбилейный концерт ансамбля "Каданс"

Поздравить юных певцов пришли и звезды абхазской эстрады. Артур Лакрба и Манана Братухина. Вместе с ними юная певица София Тарба исполнила песню "Сухум 2500". Звездным гостем юбилейного концерта стала и Людмила Гумба, которая поздравила молодой творческий коллектив песней "Исхарузеи".

"Дорогие участники "Каданса", очень трудно мне выразить все, что я сегодня испытала. Это настолько трогательно, настолько профессионально. Хочу вам пожелать большой творческой жизни", – поздравила Народная артистка Абхазии.

Завершился юбилейный концерт современными зарубежными зажигательными песнями.

© Sputnik / Юбилейный концерт ансамбля "Каданс"

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Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях. Художественный руководитель "Каданса" Алик Алавердян.

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