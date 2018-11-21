"Каданс" о себе: юные музыканты рассказали о новой "семье"

Музыкальному театру "Каданс" исполняется пять лет. О том, как проходили первые выступления группы, какие эмоции испытывали юные музыканты и какую роль играет "Каданс" для участников группы, рассказали Sputnik юные исполнители.

"Наш первый концерт прошел в Доме учителя, тогда мы сильно волновались, но перед концертом собрались, обсудили все важные моменты и, несмотря на сильное волнение, выдали хорошую музыку, зрители были довольны. Потом начались большие выступления с серьезными песнями. Волнение отступило, и мы стали выступать спокойно и уверенно", - вспоминает бас гитарист группы.

С первого концерта прошло пять, коллектив группы вырос от шести человек до 18. "Каданс" для юных музыкантов за пять лет стал второй семьей.

"После каждого концерта мы приезжаем уставшие, но довольные, усердные репетиции дают хорошие результаты. Бывают периоды, когда что-то не получается, мы расстраиваемся и готовы отказаться от песни в последний момент, и в таких ситуациях мы поддерживаем и помогаем друг другу. За этот период мы стали родными людьми", - делится гитаристка Мариетта Тапчьян.

В ритме: "Кадансу" исполнилось пять