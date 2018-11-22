Скупить апсары: как российский коллекционер абхазские деньги продвигает

Национальный банк Абхазии выпустил первую в истории памятную банкноту "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров, посвященную 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии в сентябре 2018 года. Коллекционер из Москвы Андрей Глушенко приобрел 80 этих банкнот и занимается не только их продажей в интернете, но и продвижением.

О том, есть ли спрос на абхазские деньги в мире, сколько за такую валюту готовы платить, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Путь абхазских денег

56-летний дилер и коллекционер Андрей Глушенко из Москвы знаком с Абхазией не понаслышке. В 2005 году он приобрел здесь дом и часто приезжает. Во время застолья в одном из сел Ткуарчала, куда Андрея пригласили отметить 25-летие Победы и Независимости, он увидел в руках знакомого первую абхазскую банкноту, чем был восхищен.

На следующий же день, после военного парада в Сухуме Андрей отправился в Сберегательный банк и приобрел первые 40 купюр. Спустя месяц еще 40.

"Думаю, что я еще буду покупать абхазские банкноты. Дело в том, что у моих клиентов, которые находятся за рубежом, интерес к этим купюрам только просыпается. Нужен не один месяц, чтобы люди поняли, что это за банкноты, в чем их ценность и так далее", - рассказал Глушенко.

Он добавил, что 30 абхазских банкнот у него выкупил его товарищ, который повезет их на встречи коллекционеров в Таиланде, Гонконге и Малайзии, где их уже ждут клиенты, купившие купюры через интернет. Первую банкноту Андрей "пристроил" за 15 тысяч рублей при ее фиксированной стоимости пять тысяч рублей в Абхазии, но в основном их берут по цене от восьми до девяти тысяч рублей. Абхазским деньгам нашлось место и на одном из крупнейших сервисов "eBay", где цена на них достигает 190 долларов.

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По мнению коллекционера, для более эффективного и быстрого продвижения абхазских апсаров необходимо создать специальное приложение для смартфонов, которое могло бы распознавать подлинность банкнот. Наподобие российской программы проверки новой купюры в две тысячи рублей. Он также считает, что со временем нужно будет поднять номинальную стоимость на абхазскую банкноту, чтобы на этом зарабатывали и коммерческие банки тоже.

"Пока нельзя сказать, что эта банкнота пользуется большим спросом. Она продается, и обороты потихоньку растут. То, что руководство Национального банка принимает участие в выставках – это очень важно и говорит о том, что они абсолютно осознанно выпустили ее. Думаю, хорошим подспорьем будем выпуск и других номиналов", - отметил Глушенко и добавил, что тираж в 10 тысяч банкнот - это мало.

Абхазские монеты

Андрей признался, что увлекся коллекционированием еще в раннем детстве благодаря отцу, который всегда возил его с собой на "барахолки". Началось все с недорогих монет и почтовых марок. К студенческим годам он уже был признан довольно опытным и профессиональным коллекционером в кругу собирателей. С годами его коллекции достигли внушительного размаха, и он понемногу начал их распродавать. Так Андрей стал дилером и консультантом.

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Он хорошо знаком с коллекцией монет Национального банка Абхазии и внимательно следит за новостями из республики. То, что абхазские монеты попали в американский нумизматический каталог издательства Krause, Андрей назвал большим достижением, которое приведет ко второму рождению монет Абхазии.

"Я уверен, что после такого события спрос на абхазские монеты будет увеличиваться в разы. Мы ждем только выхода каталога в декабре, и первые плоды можно будет ощутить в конце января -начале февраля. Лично у меня, к сожалению, не много абхазских монет. Только одна – "Новый Афон". Я считаю, что она просто гениальная", - поделился коллекционер.

Национальный банк Абхазии объявил о выпуске еще двух памятных монет в среду 21 ноября – это серебряные монеты "Нестор Лакоба" и "Абхазская сотня". Глушенко об этом был осведомлен от председателя Нацбанка Беслана Барателиа.

"Я их уже видел. Это великолепные монеты по дизайну, по тематике. Очень красиво и тонко сделана монета "Абхазская сотня". Такие монеты надо выпускать, и это будет только подхлестывать коллекционеров", - уверен Глушенко.

Сам он уже заказал "Абхазская сотню", посвященую столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе Черкесского полка. Коллекционер признался, что готов начать собирать все 65 памятных абхазских монет, но при этом подчеркнул, что многие из них уже практически невозможно найти. К примеру, такие как "Фазиль Искандер" из серии "Выдающиеся личности Абхазии".

Национальный банк Абхазии выпустил памятную банкноту "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров, посвященную 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, количеством в десять тысяч единиц.

Авторы первой абхазской банкноты – художники Батал Джапуа, Тимур Кайтан и дизайнер Стелла Садзба. На лицевой стороне купюры изображен портрет Владислава Ардзинба. На заднем плане абхазские воины, поднимающие Знамя Победы.

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При создании изображения использован традиционный абхазский орнамент.