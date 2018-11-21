Агрба о монете "Абхазская сотня": Нацбанк Абхазии исправил историческую несправедливость

"11 ноября 2018 года отмечалось 100-летие окончания Первой мировой войны. Это событие во многих странах мирах было отмечено памятными эмиссиями монет. Однако на территории бывшей Российской империи война называлась забытой войной, так как советская пропаганда преподносила ее как захватническую и империалистическую. Поэтому эта тема была достаточно закрытой на территории бывшего СССР. Национальный банк республики Абхазия решил исправить эту несправедливость, выпустив в обращение памятную монету "Абхазская сотня". Она посвящена столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе абхазской сотни Черкесского полка. Вторая монета "Нестор Лакоба" приурочена к 125-летию со дня рождения видного политического деятеля Нестора Лакоба", - рассказала Лиана Агрба.

Подробнее об этом читайте здесь: Нацбанк Абхазии выпустил монеты "Нестор Лакоба" и "Абхазская сотня"